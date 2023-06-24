«شكراً لقدوتنا».. ملهم الشباب

خولة علي (دبي)

في خطوة هادفة لتسليط الضوء على الشباب المتميزين، وجعلهم قدوة للآخرين من خلال عرض خبراتهم ونجاحاتهم، أطلقت أريام الكعبي، الطالبة في كلية التقنية العليا والمهتمة بتنظيم المؤتمرات وإدارة المشاريع الشبابية، أول برنامج يهدف إلى تمكين قدرات الشباب في مدينة العين، بعنوان «شكرا لقدوتنا»، والذي يهدف إلى «شكر» شخصيات مُلهمة استطاعت مساعدة الآخرين في مختلف مجالات الحياة بمدينة العين.

8 شخصيات

وقد تم استضافة 8 شخصيات للبرنامج، ومنهم: محمد الجسمي صانع محتوى، أحمد النعيمي أحد سفراء الإمارات، إبراهيم البلوشي خريج جامعة الإمارات، جواهر الهاشمي من أعضاء مجلس شرطة دبي لطلاب الجامعات والكليات، عائشة ياسر خريجة كلية التقنية العليا، ناصر محمد صانع محتوى، ناصر البلوشي صانع محتوى ومهتم بالأماكن السياحية، وخالد الساعدي أحد صناع المحتوى.

روح الفريق

وتم تصوير برنامج «شكرا لقدوتنا» بمجهود فريق العمل المتميزين من طالبات كلية التقنية العليا في مدينة العين، ومنهن: فاطمة البادي، موزة الجهوري، ريم العيسائي، طيبة حامد، روضة الرئيسي، عائشة العلوي، شوق العامري، وزينب الحميري، ويتميز فريق العمل بروح الفريق الواحد والتعاون وتعدد مهاراتهم وخبراتهم، كما تهدف مثل هذه البرامج إلى تطوير وصقل المواهب، والعمل على توسيع مفاهيم التعاون بينهن، مع عرض إنجازات الشخصيات التي أثبتت جدارتها وتركت بصمتها في مختلف المجالات من شباب مدينة العين.

دعم بلا حدود

وكان تصوير البرنامج بدعم من مجلس العين للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، الذي كان له دور كبير في الكثير من المبادرات الشبابية المحفزة لمقترحات وأفكار الشباب في مدينة العين بقيادة رئيسة المجلس فاطمة الحلامي وأعضاء المجلس الذين يقدمون دائماً الدعم اللا محدود لتطلعات الشباب، بالتعاون مع «كوفي دييب» في مدينة العين لتوفير مساحة مجانية لتصوير البرنامج، وتمكين الشباب وعرض مشاريعهم، حيث تم التعاون مع 3 مشاريع طلابية من كلية التقنية العليا، وهي «08perfume - thechaumetbouquet - mini.bits1»، لدمج وتعزيز المشاريع الشبابية في مثل هذه الخطط.