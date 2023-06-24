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شيري.. «أصل الحكاية»

شيري.. «أصل الحكاية»
25 يونيو 2023 01:14

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود شيري عادل إلى السينما من خلال فيلم «أصل الحكاية»، الذي تدور أحداثه حول عائلة يعاني كل واحد من أفرادها من مشكلة مختلفة عن مشكلة الآخر، ليحاولوا التغلب عليها رغم ظروفهم الصعبة.
 وقالت شيري إن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا السوداء التي تُميز أعمال المخرج محمد أمين، والتي قدمها في أفلامه السابقة، ويشاركها بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وهالة فاخر، تأليف وإخراج محمد أمين.
وأضافت شيري أنها ستتعاون مع زوجها الممثل طارق صبري في مسلسل اجتماعي، وفي فيلم رعب مشوق، بعدما تعاونا من قبل في مسلسل «بنات سوبر مان» عام 2016، وأنها على يقين أن زوجها يمتلك طاقات فنية كبيرة، وأنه ربما تم حصره في أدوار معينة، قبل أن يكشف عن وجه آخر في مسلسل «الاختيار»، وإثبات قدراته التمثيلية في تجسيد كل الأدوار.
وتنتظر شيري عرض فيلم «لف وارجع تاني» الذي انتهت من تصويره قبل فترة، وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين بالقاهرة، ويستيقظون من نومهم ليجدوا البناية التي يسكنون فيها وقد انتقلت إلى مكان آخر وسط ذهولهم نتيجة اختفاء الحارة وجميع سكانها.
وأوضحت شيري أنها تميل إلى البطولة الجماعية التي يفضلها الجمهور أكثر في الفترة الحالية، والأدوار الدرامية والاجتماعية القريبة من الناس، رغم مشاركتها في العديد من الأعمال التراجيديية والرومانسية والكوميدية.
ولفتت إلى أنها لا تمانع في تقديم إعلانات، خصوصاً وأنها بدأت مشوارها الفني من خلالها، وقدمت العديد منها، 
وذكرت أن والدتها هي التي كانت تشجعها في طفولتها على ممارسة الفن، في حين كان والدها الطبيب يتمنى أن تصبح طبيبة قلب، ولكن بعدما شاهد دوريها في مسلسلات «المرسى والبحار» و«يتربى في عزو»، ثم في شخصية «الملكة ناريمان» في مسلسل «الملك فاروق» بارك اتجاهها إلى التمثيل وشجعها كثيراً. 
وعن حضورها التلفزيوني، قالت شيري إنها سوف تستأنف قريباً تصوير مسلسل «ألف ليلة وليلة»، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، والذي خرج من سباق رمضان الماضي لظروف إنتاجية.

السينما
شيري عادل
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