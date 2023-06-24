تجنبوا.. بقايا الطعام!

أبوظبي (الاتحاد)

الطعام البائت من المسائل الغذائية المثيرة للجدل، فبينما يدعي بعض الخبراء أن إعادة تسخين الطعام بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على مذاق الطعام والمغذيات الموجودة به، يرى آخرون أنه يجب تجنب الأطعمة المتبقية منذ فترة، لأنها فقدت قيمتها الغذائية بل قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

ويعتقد خبراء علم الأيورفيدا، أو «علم الحياة»، الذي بدأ في الهند منذ آلاف السنين ويعتمد على الشفاء عن طريق إعادة الاتزان بين الجسم والعقل والروح، بأن تناول الطعام المطبوخ منذ أكثر من ثلاث ساعات قد يؤثر على الصفات الغذائية للطعام ويجعله مليئا بالبكتيريا.

ووفقاً للعلم، فإن إعادة تسخين الطعام عند درجة حرارة مثالية 165 درجة فهرنهايت لمدة 15 ثانيةً، يمكن أن يقتل مسببات الأمراض والبكتيريا في بقايا الطعام، إلا أنه لا ينكر أن تناول بقايا الطعام ليس بالأمر المغذي مثل المطهو حديثاً. وينصح الخبراء بضرورة تناول الطعام الطازج في غضون 3 ساعات من الطهي، مع تجنب الأطعمة التي تم تخزينها لأكثر من 24 ساعة، ومن الضروري ضمان تخزين الطعام بطريقة مناسبة وإعادة تسخينه لتجنب أي تطور للبكتيريا.

ونشرت جريدة «Times of India» الهندية، عن الخبراء أن تناول بقايا بعض الأطعمة قد يؤدي إلى عُسر الهضم والانتفاخ، إضافة إلى التأثير السلبي على صحة الأمعاء، وزيادة تعرض الجسم للأمراض المختلفة.