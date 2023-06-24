أحمد العسم يكتب: دموع غالية

الدموع الغالية لجدي الرائع…

يقول الجد المهم في التجربة والحياة، الكنز الثمين في القلب رهين زمنه، الجد الذي يجلس على دكة في السوق بقرب كوخ صغير يبيع المالح، الدكة تكفي حجمه الضئيل وجسده الذي تتسع فيه ذاكرته، يطوف الأيام والدموع الغالية تذهب للجميع، تتأثر إذا بكى، في داخله حزنه، تغلبت عليه قوة الكتمان الأكبر، الجد الطيب بكل دلالاته الجميلة يملأ الكون بهجةً وسروراً، العزيز الذي تغلبه النفس، جدي العزيز ومعه انكسارات الحياة، والأنا الكبيرة في نفوس الآخرين، تعمل على تدميره لأهداف لا تنتمي إلى شخصيته ولا تضيف له إلا سعياً متقطعاً مكسوراً، يمنع حضوره الذهني اليومي، ولقاءات لا ترتب هي تقصده، يغشى على دكته من زحف غير مبرر للهموم إلى ذاكرته، ويهدم سنينه التي كلما عاد لها شجعته على السعادة والحضور..

دموع غالية…

يقول ويمضي في حديثه وكأنه الجائع إلى تدوين حديثه، يود لو أن أحداً ما يضمن له ما يقول، اللحظة هذه لا تعوض، إذا بدأ لا توقفه، لأنها لحظه خاصة، هي تألق ما في مهجته وإبداع عاطفتها وحضور ذاكرته كاملة، خذها منه لأنه بعدها سيذهب إلى الصمت الطويل، إلى رعشة السنين، إلى النسيان، وتجف دمعة الغاليين في داخله، وذاكرته تكبر من جديد، الدموع الغالية عاطفة محب مجروح، وأحلام مريض على سريره، لا يكتمل الحب إلا بالعافية والسلامة من تعب الأيام، جدي الصامد ومعه الدكة التي تشبهه، هو طاقة الحياة والهرم الكبير وملف التدوين الذي كتبت فيه الكثير، وهو قلم الأيام، يكتب في دفتر التسجيل، نعم جدي هو الدموع الغالية في كل مكان، هناك عزيز يستظل تحت شجرة العائلة التي تحتوي أيامه الأخيرة حاضراً أيضاً لا يغيب.

دموع غالية…

إذا مر العمر ورقبته متدلية، مر ولا رآه إذا اختفى بصره، إذا لم يتوقف كي يثنيه عن التقدم، إذا لم يجره من قميصه وهو يأمل أن يسمعه، الجد المكان والأعماق في صوتها الخافت عند الظهيرة، وصوتها قبل غروب الشمس، جدي دموع غالية أمام تحدي الأيام وصوتها الصاخب.

«لا توقف دموعك/ جدي العزيز «لا خليت منك»/ لا ظمأ وأنت بقربنا/ صورتك في القلب/ وإن غبت/ المحب يشتاق عند الغياب/ يسمع يرى وينادي/ جدي وأبو أبي/ الحظ حظي وعندي/ أبو أبي/ وأبي الكبير جدي».