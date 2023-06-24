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عمر كمال يغني في المجمع الثقافي

عمر كمال يغني في المجمع الثقافي
25 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي الملحن والمغني الفلسطيني عمر كمال عشاق الطرب الأصيل في العاصمة أبوظبي خلال حفل ينظمه المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الثاني والعشرين من يوليو المقبل. ويشدو كمال خلال الحفل بعدد من الأغاني الخالدة لرواد الغناء العربي، فقد اعتاد التحليق بمحبي الكلاسيكيات إلى زمن الفن الجميل عبر أداء روائع الكبار، مثل الموسيقار محمد عبدالوهاب والفنانة الكبيرة فيروز. ويتميز كمال بخلفيات موسيقية وثقافية واسعة، كما أنه منفتح على عالم الإبداع بمتخلف اللغات، وتأثر بأيقونات مثل فرانك سيناترا وأساطير البوب مثل مايكل جاكسون.

المجمع الثقافي
عمر كمال
أبوظبي
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