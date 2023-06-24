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استوديو للفنون في منارة السعديات

استوديو للفنون في منارة السعديات
25 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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تتحول منارة السعديات في أبوظبي إلى ساحة حرة للفن والإبداع اعتباراً من العاشر من يوليو وحتى الخامس والعشرين من أغسطس المقبلين، مفسحة المجال للراغبين في ممارسة مختلف أشكال الفنون أو تعلم قواعدها وأسسها لينخرطوا في ورش عمل اختارت لها اسم استوديو الفنون الصيفي.. ويشمل استوديو الفنون مساحات مخصصة للعمل الجماعي أو الفردي تتيح للراغبين من جميع الأعمار ممارسة الأنشطة الفنية التي تستهويهم، ويتميز الاستوديو بأنه مصمم خصيصاً للبرامج التعليمية الفنية وورش العمل الجماعية والورش الذاتية والبرامج الفنية الملائمة للكبار والأطفال، ومجهز بجميع الأدوات الفنية اللازمة.

أبوظبي
منارة السعديات
الفنون
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