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«بيت ذا هيت» تعود إلى دبي

«بيت ذا هيت» تعود إلى دبي
25 يونيو 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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بعد النجاح اللافت الذي حقّقته نسخة العام الماضي، تعود سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت» إلى دبي في الفترة من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين من يونيو المقبل في صالاتٍ داخلية، وتأتي الحفلات نتيجة لتعاون يضم «مفاجآت صيف دبي» و«Spotlight» و«أنغامي»، ويحييها فنانون وفرق موسيقية مثل «ديزي تو سكيني» و«بالتي» و«ديسكو مصر» و«أوتوستراد» و«شارموفرز» و«دي جي أصيل» و«كايروكي» و«مسار إجباري». وتجسد الحفلات توجهاً غنائياً موسيقياً سائداً يقوم على تقديم «ميكسات» إلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، مع أداء عصري يستهوي الأجيال الحالية.

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