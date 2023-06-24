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ألمانيا توافق على عقار لإنقاص الوزن

رجل يقف على الميزان
24 يونيو 2023 18:31

أعلن رئيس شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية أن عقار إنقاص الوزن «ويجوفي»، سيكون متوفراً في ألمانيا خلال ما يزيد قليلاً على شهر.
وقال لارس فروجارد يورجنسن رئيس شركة «نوفو نورديسك»، لطبعة غد الأحد من صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية «نريد أن نطلقه (العقار) في ألمانيا في نهاية يوليو».

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  • دواء
    دواء "ويجوفي"

يعمل المكون النشط في العقار «سيماجلوتيد» على دعم إنقاص الوزن والسيطرة على الوزن عندما يقترن بالحمية الغذائية وممارسة التمارين.
يستهدف العقار الأشخاص المصابين بالسمنة ومن لديهم وزن زائد ولديهم مرض واحد على الأقل مرتبط بالوزن.
يعطى العقار مرة أسبوعيا، ويمكن للمرضى أن يحقنوا أنفسهم به. وتم الترويج لعقار «ويجوفي» عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن بعض المشاهير ذكروا أنهم فقدوا وزنا عن طريقه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي أشار إلى استخدام العقار بالإضافة إلى الصوم عندما سئل عن سر انخفاض وزنه.

المصدر: د ب أ
الوزن الزائد
دواء
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