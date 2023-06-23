«جيم إكسبو» تستعرض تقنيات صناعة الألعاب

دبي (الاتحاد)

نجحت قمة «جيم إكسبو» التي جرت فعاليها بمدينة إكسبو دبي ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، في إلهام الحضور والطلبة الشغوفين بالألعاب والرياضات الرقمية، وتضمنت حلقات نقاشية وجلسات حوارية سلطت الضوء على التقنيات المتطورة، بما في ذلك «البلوك تشين»، ورسم خرائط «الميتافيرس»، واستعرضت إبداعات «الويب 3»، وأسهمت القمة في تعزيز المعرفة برموز «NFT»، بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول المستقبل. واكتسب الحضور في غرفة المسار 2 «Track Room 2» خبرات حول أبرز الأدوات المستخدمة من قبل مطوري الألعاب، وتعرفوا على مستجدات تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة في تلك الصناعة.