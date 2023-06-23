«عالم مدهش».. اللعب في خدمة الاستدامة

دبي (الاتحاد)

يفتح «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام سنوياً في فصل الصيف داخل قاعات مكيّفة، أبوابه خلال الفترة من 26 يونيو إلى 27 أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، جالباً البهجة والسعادة للمقيمين في دبي وزوّارها، ومن المتوقع أن يزور «عالم مدهش» 200 ألف زائر على مدار 63 يوماً حافلة بالمرح والتعليم واكتساب المهارات عبر اللعب مع مدهش ودانة، الشخصيتين المفضلتين لدى الجميع في دبي، لاسيما أن دورة هذا العام تضمّ أكثر من 350 لعبة، ومنطقة جذب. وتماشياً مع عام الاستدامة، يقدم «عالم مدهش» مبادرات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة.