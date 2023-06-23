د. شريف عرفة يكتب: لحظات غالية

يساورنا شعور مخادع بأن الوقت لا ينتهي. وأن المستقبل حاوية لا نهائية نلقي فيها المهام المؤجلة كي نؤديها حتماً حين يحين الحين! لكن لا ينبغي لنا الانجراف وراء هذه الحيلة النفسية المريحة، التي تجعلنا مطمئني الضمير ونحن نتجاهل ما ينبغي علينا فعله اليوم.

لكن.. ما الذي ينبغي علينا فعله اليوم؟

تختلف الإجابة من شخص لآخر حسب المعنى الذي اختاره لحياته.. لكن ما أريد الإشارة إليه لا للأشياء الأكثر أهمية، بل الأشياء التي يفوت أوانها من دون أن ننتبه لذلك. الأشياء التي لن يمكنك القيام بها لأنها لن تعود هناك.

أعني على سبيل المثال، اللعب مع أطفالك، لأنهم لن يظلوا كذلك. غداً يكبرون وتفتقد نظرات الانبهار والحب الغامر واستجدائهم منحك لحظات سعادة خالصة. فغداً يكبرون ومعهم ذكريات انشغالك عنهم بأشياء كنت تظنها مهمة. هناك أشياء لا تعود.

اتصل بي صديقي القديم وقال: إنه في إحدى زياراته المتكررة للإمارات.. سعدت هذه المكالمة ووعدته باللقاء في المرة القادمة لأني كنت مرهقاً يومها. كان هذا قبل أن أقرأ على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لن تكون هناك مرة قادمة، فقد رحل.

أعني على سبيل المثال الاعتناء بصحتك، مراقبة طعامك وممارسة مجهود بدني أو الإقلاع عن التدخين، قبل أن تصبح هذه النصيحة تحصيل حاصل، حين يكبر المرء ومعه مرض مزمن لا تعود معه الساعة للوراء.

من الضروري التحلي بالتفاؤل والأمل للحفاظ على صحتنا النفسية. لكن هناك دراسات أيضا تتحدث عن «الطرح الذهني Mental subtraction» .. أن تتخيل سيناريوهات سلبية لم تحدث، مثل معاناتك لو لم تتزوج شريكك الرومانسي.. أن تتخيل فقدان أبويك.. أو فقدان عملك.. يقول الباحثون إن هذا التدريب الذهني يجعلنا -على عكس المتوقع- أكثر سعادة على المدى الطويل، لأن تخيل الفقدان يجعلنا أكثر امتناناً وتقديراً لقيمة ما لدينا بالفعل.. تخيل فقدان شخص عزيز سيدفعك للاتصال به أو قضاء وقت معه.. تخيل فقدان عملك سيجعلك أكثر تقديراً وتفانياً فيه.. بل إن تذكر موتك الشخصي mortality salience قد يعيد ترتيب أولوياتك في الحياة.. فمثلاً، تخيل النعي الذي سيكتبه الأصدقاء عنك، وما تود أن يقال فيه، تدريب ذهني شهير يضبط بوصلتك ويريك أهدافك الحقيقية في الحياة!

قد تبدو هذه التدريبات الذهنية مزعجة، لكن صدقني.. سيتحول هذا الإزعاج لسعادة حقيقية حين تنتهي من قراءة المقال، وتتصل بالشخص الذي تحب، أو تحدد وقتاً للعب مع أطفالك، أو تتصل بوالديك، ممتناً أن كل هذا النعمة لاتزال موجودة في حياتك!