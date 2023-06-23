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«أهل الكهف».. في مغارة مغربية

بعض أبطال الفيم
23 يونيو 2023 19:06

محمد نجيم (الرباط)
يواصل المخرج المصري عمرو عرفة تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي «أهل الكهف»، المأخوذ عن مسرحية بذات الاسم للأديب المصري الراحل توفيق الحكيم، وتركزت هذه المشاهد في المدينة السينمائية «وارزازات» المعروفة بواحاتها وقصورها القديمة، واستوديوهاتها الفريدة التي صُورت فيها أعمال سينمائية عالمية خالدة.
كما صورت مشاهد أخرى من هذا الفيلم في مغارة «إيمي إفيري»، وتعنى بالأمازيغية «مدخل المغارة»، وهي واحدة من مغارات منطقة «الأطلس المتوسط».
تدور أحداث فيلم «أهل الكهف» حول 3 رجال، يستفيقون داخل أحد الكهوف بعد ثلاثة قرون من السبات العميق، وهما الوزيران المدعوان «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش «ديقيانوس»، وثالثهما هو راعي الغنم المسمى بـ«يمليخا» وكلبه «قمطير»، يعود الثلاثة إلى المدينة ويتفاجأوا بتغير نمط الحياة والعمران ويصابوا بالصدمة عند رؤيتهم أحوال الشعب المتغيرة، وتعامل جنود القصر معهم، ليدخلوا في صراع نفسي مع الإحساس بالعزلة القاتلة نتيجة غياب ما يحيي ذكرياتهم المرتبطة بما عاشوه سابقاً، ورفضهم للحياة الجديدة، ليتخذوا قرارهم بالرجوع مرة ثانية إلى داخل الكهف بالرقيم.
فيلم «أهل الكهف» من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وغيرهم.

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