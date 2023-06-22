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«رحلة الأجيال» في قصر الوطن

«رحلة الأجيال» في قصر الوطن
23 يونيو 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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تماشياً مع دوره الثقافي والتراثي الفريد، استضاف قصر الوطن ضمن برنامج «رحلة الأجيال» مجموعة من المواطنين الإماراتيين بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وبدأ الضيوف جولتهم بعبور بوابات القصر المهيبة، وصولاً إلى القاعة الكبرى، وتعرفوا بصحبة المرشد الخاص على القاعات المختلفة التي تجسد جمال القصر، وشاهدوا المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة، التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية.. وزار الضيوف القاعة المخصصة للاجتماعات والقمم الرسمية، والجلسات الدورية للمجلس الأعلى للاتحاد،  وقاعة الهدايا الرئاسية وتجولوا في مكتبة قصر الوطن ومعرض جائزة الشيخ زايد للكتاب، ومعرض الكتب النادرة.

أبوظبي
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رحلة الأجيال
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