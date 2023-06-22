رجل أعمال يتبرع بـ51 مليار دولار لجمعيات خيرية

تبرع رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت بمبلغ 4.64 مليار دولار إلى خمس جمعيات خيرية ليرتفع إجمالي تبرعاته منذ عام 2006 إلى أكثر من 51 مليار دولار.

والتبرع السنوي، الذي قدمه بافيت أمس الأربعاء، هو أكبر تبرع للملياردير البالغ من العمر 92 عاما، ويتألف من نحو 13.7 مليون من أسهم الفئة (بي) في شركته "بركشاير هاثاواي".

وقدم بافيت 10.45 مليون سهم إلى "مؤسسة بيل وميليندا جيتس".

وقدم بافيت 1.05 مليون سهم لمؤسسة "سوزان طومسون بافيت" التي سميت باسم زوجته الأولى الراحلة و2.2 مليون سهم مقسمة بالتساوي بين الجمعيات الخيرية التي يقودها أبناؤه هوارد وسوزان وبيتر وهي "مؤسسة هوارد جيه. بافيت"، و"مؤسسة شيروود" و"مؤسسة نوفو".

ويتنازل بافيت تدريجيا عن كل الثروة التي بناها في ولاية نبراسكا والتي يديرها منذ عام 1965.

وكان هو وبيل جيتس رائدين في (تعهد العطاء)، الذي تعهد فيه أكثر من 240 شخصا مثل مايكل بلومبرج ولاري إليسون وكارل إيكان وإيلون ماسك ومارك زوكربيرج بتقديم نصف ثروتهم على الأقل للأعمال الخيرية.

وتبرع بافيت بالفعل بأكثر من نصف أسهمه في "بركشاير". وما زال يملك أكثر من 112.5 مليار دولار أميركي، أو نحو 15 بالمئة من أسهم الشركة بعد تبرعات أمس الأربعاء.

وقال بافيت، في بيان "لم يحدث شيء غير عادي في بركشاير: قرارات بسيطة وسليمة عموما، ورياح الدفع الأميركية.. أنتجت ثروتي الحالية".

ونحت بافيت مصطلح "رياح الدفع الأميركية" في 2019 لوصف قدرة الولايات المتحدة على بناء الثروة على المدى الطويل، حتى في أوقات الحرب والأزمات المالية.

وحول بافيت "بركشاير" إلى إمبراطورية قيمتها نحو 740 مليار دولار أميركي من خلال شركات مثل (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية و"جيكو" للتأمين على السيارات وأسهم في شركات مثل "أبل".