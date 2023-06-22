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تترك حفيدتها الطفلة وحيدة لتستقل طائرة

زحمة في مطار هيوستن
22 يونيو 2023 22:20

أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ من العمر 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.
وبحسب معلومات نشرتها الصحافة المحلية، عثر موظفون في شركة طيران بعد ظهر الثلاثاء على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.
وأوضحت الطفلة، الناطقة بالإسبانية، أن جدتها، التي كانت تعتني بها، تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.وقال أوغستو برنال مسؤول التواصل في مطارات هيوستن "بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر" ابنتهما الذي نسياه.
وأضاف "تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً.
وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.
وقال برنال إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.

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