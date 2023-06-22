بشاير الرّم.. فني طب طارئ

خولة علي (دبي)

يواصل الطلبة الإماراتيون المبتعثون تميزهم وتفوقهم في شتى المجالات العلمية، لنيل أعلى الشهادات والأوسمة، ومواكبة مسيرة ونهضة الدولة. وبشاير عبدالرحمن الرّم، فني طب طارئ، إحدى الطالبات التي تسعى إلى التحضير لرسالة الدكتوراه في مجال الطب الطارئ بجامعة شفيلد في المملكة المتحدة، وهي تسعى إلى تطوير هذا التخصص، وكل ما يتعلق بمجال خدمات الإسعاف، من خلال إجراء الأبحاث العلمية والدراسات المعنية بالتقنيات والأساليب المعاصرة للحفاظ على حياة البشر، وحُسن التعامل مع المواقف الصعبة والتخفيف من حدة الأحداث على الصحة النفسية للعاملين في مجال الإسعاف، لمواصلة عملهم بتحدٍ وإرادة.

وتشير بشاير الرّم، مسؤول فريق المستجيبات الطارئة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى رغبتها في إيجاد سبل فعالة لضمان الكفاءة في تقديم الخدمات الصحية للعاملين في مجال الطب الطارئ من خلال الوقاية والحد من الضغوط النفسية المصاحبة للمهنة، وتأثيرها السلبي على أداء الموظف وكفاءة الرعاية الصحية، موضحة أنها تواصل دراستها الأكاديمية للحصول على رسالتها العلمية.

سرعة بديهة

وتؤكد بشاير الرّم أهمية الصحة النفسية لهذه الفئة، والعمل على تخفيف الآثار النفسية والتوتر الناجم عن ما بعد الصدمة PTSD، من الحالات الحرجة والحوادث الجسيمة التي يتعامل معها موظفو الإسعاف وتتطلب المرونة وسرعة البديهة في اتخاذ القرار وتقديم العلاج اللازم في الوقت المناسب.

وتشير إلى أن التعامل مع أهالي المصاب أو المريض صعب للغاية، ففي كثير من الأحيان تتطلب المهمة تهدئة الأهالي للتمكن من التركيز على علاج المريض.

تحديات الغربة

وعن تجربتها في الغربة، تقول الرّم: إنها تجربة اكتشاف وتطوير للذات والإمكانات ومواجهة المخاوف. وقد علمتني الغربة أن الإصرار والإرادة أهم سلاحين للطالب المبتعث، وأنه لا يوجد مستحيل، فالفرد قادر بعزيمته على الوصول إلى أهدافه وطموحاته، وعن الصعوبات التي واجهتها، تشير الرّم إلى صعوبة التأقلم مع قسوة الغربة نتيجة الشعور بالعزلة والوحدة، لكنها اجتازت هذه الظروف الصعبة منذ تعرفت على طلبة الدكتوراه في مجالات مختلفة والاطلاع على تجاربهم الشخصية، والتواصل الدائم مع المشرفيين الأكاديميين والاستفادة من ملاحظاتهم ونصائحهم.

فعاليات ومبادرات

وعن مدى تفاعلها الاجتماعي، توضح الرّم أنها شاركت في عدة فعاليات ومبادرات مختلفة، منها مبادرة إفطار صائم التي نُظّمت في لندن، ومن خلالها تم تعريف الحضور بثقافات وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، وأشهر أكلاته الشعبية، كما شاركت في رحلة الهايكنغ بمنطقة Peak District شمالي إنجلترا، واستهد فت جمع التبرعات لفريق الأولمبياد الرياضي.

دراسات وأبحاث

تتطلع بشاير الرّم إلى إنشاء قاعدة لتطوير الكفاءات التخصصية، من خلال إعداد دراسات في مجال الإسعاف الطارئ، وأبحاث تسلط الضوء على الصحة النفسية للعاملين في مجال الطوارئ، باعتبار أن الصحة النفسية داعم أساسي لأداء الموظف وإمكانية تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع.

الصحة النفسية

بشاير الرّم طالبة دكتوراه في الطب الطارئ تسعى إلى زيادة الأبحاث والدراسات التي تحقق الصحة النفسية للعاملين في المجال.



