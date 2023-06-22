الإمارات تجمع النجوم في «صيف 2023»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجمع الإمارات نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي بموسم حفلات صيف 2023، حيث تشهد كل من أبوظبي ودبي، على مسارح «الاتحاد أرينا»، و«المجمع الثقافي»، و«كوكاكولا أرينا»، عدداً من الأمسيات الموسيقية الساحرة التي تمزج بين الطرب الأصيل والغناء الكلاسيكي والأغنيات الشبابية المتنوعة بين الخليجي والعربي.

على مسرح «الاتحاد أرينا» يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل استثنائي يوم 30 يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة بأسلوبه الفريد، ضمن تجربة موسيقية ساحرة يشدو فيها بأغانٍ كلاسيكية طربية بديعة، مثل «سهرتنا»، «الليلة»، «واجد»، «بنساك» و«هدي نفسك».

وعود دياب

«استعدوا».. بهذه العبارة روّج الفنان عمرو دياب لحفله المقبل المقرر أن يحييه يوم 9 سبتمبر في أبوظبي بـ«الاتحاد أرينا»، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كعملية تشويقية لجمهوره من مختلف أنحاء الوطن العربي. ووعدهم بقضاء ليلة فنية لا تنسى في العاصمة الإماراتية، ومن المقرر أن يقدم دياب مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة الشهيرة، ومنها: «تملي معاك»، «العالم الله»، «ليلي نهاري»، «ده لو اتساب»، «تعالى تعالى» و«شكراً من هنا لبكرا».

رومانسية المهندس

وكان الفنان ماجد المهندس قد عاد إلى أبوظبي مجدداً، وأحيا حفلاً في 17 يونيو الجاري على مسرح «الاتحاد أرينا»، قدم خلاله باقة من أغنياته الرومانسية التي لاقت تفاعلاً كبيراً وسط حضور جماهيري لافت، ومنها: «فهموه»، «تحبك روحي»، «سحرني حلاها»، «يا عيوني» و«تمنيتك». وأعرب المهندس عن سعادته البالغة بأن يعود من جديد إلى العاصمة الإماراتية بعد حفله الناجح الذي قدمه في «متحف اللوفر»، ليقف على خشبة المسرح المبهر «الاتحاد أرينا» ويلتقي بجمهوره في عاصمة الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تراث موسيقي

وبمناسبة انطلاق الدورة الـ 26 من «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يستمتع جمهور الإمارات، بحفل استثنائي يوم 1 يوليو المقبل، والذي يجمع كلاً من حسين الجسمي وكاظم الساهر، في حفل على مسرح «كوكاكولا أرينا» بدبي، احتفالاً بالتراث الموسيقي الغني في العالم العربي، حيث يقدم الجسمي باقة من أجمل أغنياته المتنوعة بين الخليجية والعربية، الرومانسية والإيقاعية السريعة، والتي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، فيما يؤدي الساهر أروع أغنياته الكلاسيكية والرومانسية التي تتغنى بالمرأة والحب.

مفاجآت فنان العرب

قرر فنان العرب محمد عبده، الاحتفال مع جمهور الإمارات، بإحيائه حفلاً 2 يوليو المقبل، على مسرح «كوكاكولا أرينا» بدبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، حيث يستعد لتحضير أمسية مليئة بالحنين والعاطفة والسحر تمزج بين أدائه المذهل وموسيقاه التي تلمس القلوب وتتجاوز الحدود على أنغام أشهر أغنياته، ومنها «الأماكن» و«شبيه الريح».

«بوب» و«كلاسيك»

على أنغام موسيقى «البوب» و«الكلاسيك»، يستعد الفنان عمر كمال لإحياء حفل على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، يوم 22 يوليو المقبل. ويُعتبر كمال مغنياً وملحناً، تأثرت موسيقاه بشكل كبير بفرانك سيناترا ومايكل جاكسون، كما أنه يواكب المشهد الموسيقي العربي، بتمازج متناغم بين الأساليب التقليدية والمعاصرة، ويقدم عدداً من الأغنيات الخالدة لعمالقة الفن الجميل، منهم: فيروز ومحمد عبد الوهاب.