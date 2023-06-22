«Transformers».. «صعود الوحوش»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار من الحركة والأكشن والخيال العلمي، يعود «الآليون - Autobots»، في الجزء السابع من سلسلة الأفلام الشهيرة Transformers، ليتحدوا سوياً في الفيلم الجديد «صعود الوحوش» Transformers: Rise of the Beasts، الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، مجموعة من الحيوانات الآلية التي ظهرت فجأة وتهدف إلى تدمير الأرض.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ميشيل يوه، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، رون بيرلمان، أنتوني راموس ولونا لورين فيلي، من تأليف جوبي هارولد ودارنيل ميتاير، وﺇﺧﺮاﺝ ستيفن كابل جونيور.

تشويق

وبعد 5 سنوات من أحداث الجزء السادس من سلسلة BumbleBee، تعود أجواء التشويق وحرب الآليات المذهلة التي استحوذت على قلوب وخيال رواد السينما في مختلف أنحاء العالم بشخصيات جديدة من أساطير Transformers، بشكل غير مسبوق، حيث يوحد الفيلم الجديد عشائر الـTransformer المحببة، ويقدم شخصيات بشرية جيدة، ويظهر Optimus جديد ضمن السلسلة، مثل الغوريلا الروبوتية Optimus Primal التي أدى صوتها رون بيرلمان، والصقر الروبوتي Airazor، الذي أدته ميشيل يوه.

مغامرة ملحمية

يحتوي الفيلم على جرعة زائدة من الأكشن المليء بالمعارك الآلية، ويصطحب المشاهد في مغامرة ملحمية وتجربة سينمائية مليئة بالحركة والمؤثرات الصوتية المذهلة، في محاولة من الـ Transformers لإنقاذ كوكب الأرض من الإبادة من قبل الآليين الوحوش.

تدمير الأرض

تدور أحداث الفيلم عام 1994، عندما يجد «نواه دياز» الذي يجسده أنتوني راموس، خبير الإلكترونيات والجندي السابق بالجيش الأميركي الذي يعمل كمراسل بشري لـAutobots، نفسه ذات يوم خلف عجلة قيادة «أوتوبوت» الذي يؤدي صوته بيت ديفيدسون، والذي يكشف عن وجود 3 أوتوبوتات آخرين من زملائه مختبئين أيضاً، هم «أوبتموس برايم» و«بامبلبي» و«آرسي». وبينما يحاول «نواه» استيعاب حقيقة وجود كائنات فضائية وحيوانات آلية تقود نفسها على الطرقات السريعة للوصول إلى كوكب الأرض لتدميره، يكشف بيتر كولين بدور Optimus Prime أن هناك قطعة أثرية جديدة مهمة يجب استعادتها قبل أن تقع في أيدي الشرير الضخم وملتهم العوالم «سكورج».

هجوم آلي

في هذه الأثناء، تطلق شخصية الباحثة «إيلينا والاس» التي تلعبها دومينيك فيشباك، إشارة نداء من داخل تمثال صغير قديم، ليصل «نواه» والأوتوبوتات بالتزامن مع هجوم الحيوانات الآلية بقيادة التريكون الشرير «سكورج» الذي يجسده بيتر دينكلاج، ويدخل «الآليون» في معركة مع الأوتوبوتات الشريرة لإيقاف محاولة هجومهم لإبادة الأرض.