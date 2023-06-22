9 مبانٍ خضراء.. الأجمل في العالم

ترجمة: عزة يوسف

شهدت العقود الأخيرة زيادة كبيرة في المباني الخضراء أو المستدامة، بعد زيادة الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على البيئة. ويقدم موقع RMJM قائمة بأجمل المباني الخضراء حول العالم، والتي تجمع بين التصميم المستدام والأفكار المبتكرة، وهي:

متحف الغد

تشمل الخصائص المستدامة للمبنى الواقع في ريو دي جانيرو، توجيه المياه من خليج جوانابارا لتنظيم درجة الحرارة داخله، وتوفير المياه للأحواض العاكسة المحيطة بالمتحف، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحمولة التي يمكن تعديلها حسب أشعة الشمس طوال النهار.

مركز بوليت

يعتبر مركز بوليت في سياتل بالولايات المتحدة، من أكثر المباني التجارية خُضرة في العالم، ويتميز بدمج المميزات المستدامة التي يمكن أن يتمتع بها المبنى، مثل أن صافي الطاقة والمياه والكربون صفر، ومراحيض سمادية ومواد خالية من السموم مع دخول 80% من ضوء النهار باستخدام نوافذ عالية الأداء، بمعنى أن 100% من طاقة المبنى تأتي من مصادر متجددة.

مانيتوبا هيدرو بليس

هي ناطحة سحاب في مانيتوبا بكندا، وتحتوي على مكاتب بالشكل التقليدي ولكن بطاقة أقل بنسبة 70%، ويتميز المبنى بأنظمة فعالة وغير فعالة، مثل الحدائق الشتوية المواجهة للجنوب والمدخنة الشمسية والإضاءة القابلة للبرمجة، وتعمل هذه الأنظمة في تناغم مع تحقيق أقصى استفادة من البيئة المحيطة والعمليات الطبيعية.

مقر سانكو

يحتوي المبنى الذي يقع في إسطنبول على مكاتب وغرف اجتماعات، بجانب مطعم وقاعة احتفالات، وتشمل مزاياه المستدامة مساحة خضراء خارجية تعكس أشعة الشمس، ما يجعل الجزء الداخلي للمبنى أكثر برودة ويقلل الحاجة إلى تكييف الهواء. ويوجد فراغ في البهو يسمح للضوء الطبيعي بإضاءة داخل المبنى، ويقلل من استهلاك الكهرباء التي تكون معظمها طاقة متجددة.

مكتبة بيتو

تقع مكتبة بيتو بالقرب من متنزه «بيتو هوت سبرينغ»، في تايبيه، وهي أول مكتبة خضراء في تايوان، حيث يتكون المبنى من ألواح شمسية يمكنها تخزين الطاقة، ونظام تجميع مياه الأمطار لتنظيف المراحيض وري النباتات الداخلية. ويتميز المبنى بوجود سور الشرفة الخشبي الذي يحافظ على الطاقة عن طريق تقليل الأشعة المسببة للحرارة المسموح بدخولها إلى الغرف.

البكسل

أول مبنى مكتبي في ملبورن، خالٍ من انبعاثات الكربون، إذ يتكون من سطح مكسو بألواح كهروضوئية ثابتة ومتحركة، إضافة إلى توربينات الرياح العمودية. وقد تم بناء المنشأة باستخدام خرسانة مصممة بشكل فريد حيث تحتوي على نصف الخرسانة التقليدية الكربونية مع الاحتفاظ بالمميزات المعمارية نفسها.

حدائق الخليج

تقع في سنغافورة، ولا يعتبر تصميمها الطموح منطقة نباتية ذات شكل بديع فحسب، بل يقدم التكنولوجيا الخضراء أيضاً حيث تضم معهدين موسيقيين وغابة من 8 أشجار عملاقة، وتتضمن هذه الإنشاءات ألواحاً كهروضوئية تعمل بمثابة قنوات تبريد لتنظيم البيئة المحيطة.

المدرسة العائمة

تقع في لاغوس، ويتكون هيكلها من 256 برميلاً بلاستيكياً لمساعدة المبنى على الطفو فوق سطح الماء، بجانب خشب من مصادر محلية، وتوفر الألواح الشمسية على السطح الكهرباء بجانب استخدام مياه الأمطار لتشغيل المراحيض.

الغابة العمودية

يتكون المبنى السكني من واجهة نباتية بخلاف المباني الأخرى المبنية بمواد مثل الفولاذ أو الزجاج، في ميلانو، ولا يعكس أشعة الشمس ولكنه يرشحها من خلال توفير مناخ محلي ترحيبي بدرجة رطوبة مضبوطة بدون تأثيرات ضارة على البيئة.