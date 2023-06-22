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إيشواريا تكشف سر جمالها

إيشواريا راي
23 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت نجمة بوليوود إيشواريا راي (49 عاماً) عن سر إطلالتها الساحرة، بأنها تبتعد عن الأطعمة الدهنية والمقلية والوجبات السريعة والأطعمة المعبأة والكحول والتدخين. وقالت إنها تتناول الكثير من الفواكه والخضراوات للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، وتشرب الكثير من الماء. وتستخدم مزيجاً من دقيق الحمص والحليب والكركم كمقشر خفيف، والزبادي والخيار كقناع للوجه. وتعتمد الزيوت العطرية، مثل إكليل الجبل والأوكالبتوس والليمون والبابونج وخشب الصندل وزيوت اللافندر. وذكر موقع Style Craze، أنها لا تمارس الرياضة بشكل مكثف.

أيشواريا
بوليوود
السينما الهندية
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