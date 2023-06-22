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جائزة لفيلم مغربي من "فيمي السينمائي"

جائزة لفيلم مغربي من "فيمي السينمائي"
22 يونيو 2023 18:29

محمد نجيم (الرباط)

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فاز المخرج المغربي حميد باسكيت بجائزة أحسن إخراج عن شريطه الروائي الطويل "صمت الفراشات" خلال الدورة الثانية لمهرجان فيمي السينمائي للفيلم الذهبي المنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا. المهرجان الذي سلط في دورته الثانية الأضواء على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، شهد مشاركة 3 آلاف من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والطلابية، وأفلاماً من إخراج أصحاب الهمم وأفلام رسوم متحركة من 125 دولة من مختلف أنحاء العالم. فيلم "صمت الفرشات"، جاء بعد عدد من أفلام المخرج المغربي حميد باسكيت منها: "المتاهة"، "آخر صرخة" و"فطومة". وهو بطولة نخبة من نجوم السينما المغربية منهم: رشيد الوالي، سعيدة باعدي، أمين الناجي، حفيظة باعدي وسارة بيرلس. ويرصد الفيلم معاناة المرأة مع عنف المجتمع من خلال دور "مليكة" لسعيدة باعدي، أستاذة الرياضيات التي تواجه مشاكل عميقة مع زوجها، اضطرت بسببها إلى متابعة العلاج عند الطبيب النفسي "عمر"، أمين الناجي، الذي حاول جاهداً رسم الأمل لديها للتشبث بالحياة. وسبق لفيلم "صمت الفراشات" أن توِّج بعدد من الجوائز منها: "أحسن فيلم" بمهرجان روما للسينما الأفريقية، و"أحسن ممثلة" للفنانة سعيدة باعدي من مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية.
 

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