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«بيلبورد» تضيء على قصص الفنانين العرب.. دولياً

«بيلبورد» تضيء على قصص الفنانين العرب.. دولياً
22 يونيو 2023 15:51

أبوظبي (الاتحاد) 

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يشهد قطاع صناعة الموسيقى على مستوى العالم، إطلاق منصة إعلامية جديدة تحمل اسم «بيلبورد عربية» Billboard Arabia، حيث تسلط الضوء على قصص الفنانين العرب والترويج للموسيقى العربية على الساحة الدولية.تستهدف «بيلبورد عربية» أن تكون الوجهة العالمية الأولى للفنانين العرب والفنانين من الأصول العربية عبر عرض أحدث الإصدارات والتحليلات والمقابلات، بالإضافة إلى تقديمها محتوى متنوعاً في منصة موحدة، يشمل التغطيات الحصرية للأحداث الإقليمية والعالمية، مدعوماً بتغطيات مرئية متميزة تشمل الصور الفوتوغرافية الأصلية، ومحتوى الفيديو الخاص. كما ستطلق المنصة على مدى العام المقبل، قوائم Charts عديدة بناء على تحليلات بيانات المنصات الرقمية، مع تنظيم حفل «جوائز بيلبورد عربية للموسيقى»، إضافة إلى عدد من الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات المعنية بعالم الموسيقى والفن الإقليميين والعالميين، دعماً للفن والفنانين العرب باختلاف أنواع فنونهم ودفعاً لعجلة الابتكار والتطوير في هذا القطاع.
ومنذ تأسيسها منذ ما يقرب من 130 عاماً، أحدثت «بيلبورد العالمية» تحولاً جذرياً في مشهد صناعة الموسيقى حيث استطاعت، عبر منصاتها، تشكيل مجتمعات شغوفة ومتفاعلة بهدف الاحتفاء بالثقافات المختلفة والتقريب بين الشعوب والأفراد من مختلف أنحاء العالم. 
وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع مناطق العالم نمواً على مستوى قطاع الموسيقى، وذلك بحسب بيانات «الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية»، ففي عام 2022 حصدت أعمال عدد محدود من الفنانين العرب الصاعدين أكثر من مليار مشاهدة، ما يدل على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها سوق الموسيقى في المنطقة. 

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