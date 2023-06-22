«مسرح الشارع» ينطلق في مراكز «مكاني»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «مكاني العين مول» لاستضافة 6 عروض فنية يومياً ضمن مهرجان «مسرح الشارع» من 28 يونيو وحتى 16 يوليو، فيما سيستضيف كل من «مكاني زاخر» و«مكاني الشامخة» 3 عروض فنية يومياً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وسيتسنى للزوار الانغماس في سحر «مسرح الشارع» وتحويله إلى وجهة حيوية تزخر بالإبداع الفني. يمتد المهرجان على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع حافلة بالتشويق، وسط أجواء ترفيهية متنوعة تحبس الأنفاس، وسيتم تقديم كل عرض 3 مرات في اليوم. ويستضيف المهرجان كوكبة من البهلوانيين وفناني البالونات ولاعبي الخفّة والكوميديين والمهرجين بينهم: هيرو سان، بهلواني من اليابان، ذا ريكورد بريكر، شخصية كوميدية، من المكسيك، ريتشارد فيلبي، مسرح شارع، من أستراليا، عرض البالونات من إيطاليا، عرض ألعاب الخفة من كوريا الجنوبية، عرض السيرك من المملكة المتحدة، عرض السيرك المسرحي من السويد، وعرض التهريج، من إسبانيا.

