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«ياس مول» يقدم فعاليات استثنائية في العيد

«ياس مول» يقدم فعاليات استثنائية في العيد
22 يونيو 2023 15:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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يطلق «ياس مول» في أبوظبي سلسلة فعاليات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء ترفيهية غامرة. ومن خلال حملة «أنفق واربح»، ستتاح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز يومية قيّمة، بدءاً من 22 يونيو وحتى 1 يوليو. وستكون الجائزة الكبرى لهذا الموسم سيارة إصدار 2023.وسيتم تقديم 10 جوائز مميزة لـ 10 فائزين يومياً، ما يتيح خوض تجربة تسوق ممتعة، والاستمتاع بأجواء الضيافة والترفيه.
ويقدم «ياس مول» مجموعة من العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات المميزة في تاون سكوير، بما في ذلك أنشطة الرسم والأشغال اليدوية للأطفال، والرسم الكاريكاتوري بالقهوة، ونقش الحناء. ويقدم عدد من الموسيقيين عروضاً ساحرة، تشمل العزف على العود وحفلات دي جي حماسية. كما سيقدم المركز التجاري باقة من عروض العيالة التراثية ورقصة الحربية التقليدية 3 مرات يومياً.
وتنتظر الزوار أثناء تجوالهم في مركز التسوق مفاجآت سارة، بما في ذلك التلفزيونات الروبوتية، والمجسمات المصنوعة من المرايا، والشخصيات الرقمية الافتراضية، ما سيضيف الكثير من المتعة ويحفز جلسات التصوير المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 

ياس مول
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