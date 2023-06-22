بكين تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً في درجة الحرارة

تجاوزت درجات الحرارة في بكين 40 درجة مئوية اليوم الخميس لأول مرة منذ 2014، وسجلت رقماً قياسياً جديداً لأكثر الأيام حرارة في يونيو، وذلك مع عودة موجات الحرارة التي شهدها شمال الصين منذ أسبوع ويتوقع استمرارها حتى مطلع الأسبوع.

وسجلت محطة أرصاد جوية في الضواحي الجنوبية ببكين درجة حرارة بلغت 40.7 درجة مئوية في الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش)، وذلك حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية ببلدية بكين مما يشير إلى أول تجاوز لمستوى الأربعين درجة مئوية منذ 29 مايو 2014.

واليوم الخميس هو أكثر الأيام حرارة في يونيو منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية الحديثة. وتم تسجيل درجة الحرارة القصوى السابقة في العاشر من يونيو في 1961 حيث بلغت درجة الحرارة 40.6 مئوية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المدينة، التي يقطنها نحو 22 مليون نسمة، الإنذار البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى تحذير للطقس محذرة من أن درجات الحرارة قد ترتفع حتى 39 درجة مئوية في معظم أجزاء المدينة اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم السبت.



