فريق سعودي يكتشف «جين سكري» حديثي الولادة

الرياض ( د ب أ)

اكتشف فريق بحثي بجامعة طيبة السعودية جيناً جديداً تتسبب طفراته في إصابة حديثي الولادة بالنوع الأول من السكري، وقال رئيس الفريق، مدير مركز الجينات بالجامعة الدكتور نايف المنتشري إن الاكتشاف جاء من خلال متابعة حالة إخوة من عائلة سعودية مصابين بسكري النوع الأول منذ الأشهر الأولى للولادة، ولا يوجد لديهم أعراض أخرى غير السكري أو المضاعفات المرتبطة به، وأفاد المنتشري أن التعرّف على الجين «ZNF808» والطفرة المسببة سيساعد في تشخيص حالات سكري حديثي الولادة في المملكة والعالم، والتي لم تُشخّص وراثياً من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها.

ولفت إلى أن نتائج الدراسة تساعد الأسر المصابة في تجنّب تكرار إنجاب أطفال مصابين من خلال تجنّب الزواج من شريك حامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين.