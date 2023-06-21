فرق البحث عن الغواصة المفقودة تسابق الزمن مع اقتراب نفاد الأكسجين

ركزت فرق الإنقاذ التي تبحث عن غواصة مفقودة قرب حطام السفينة تايتانيك اليوم الأربعاء جهودها على منطقة نائية من المحيط الأطلسي حيث تم رصد سلسلة من الأصوات العالية تحت الماء، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الأصوات ربما لا يكون مصدرها الغواصة.

وتشير التقديرات إلى أن إمدادات الهواء بالغواصة قد تنفد بحلول صباح غد الخميس.

ومشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثاً عن أي علامات تدل على الغواصة "تيتان" التي اختفت يوم الأحد بينما كانت تحمل خمسة أشخاص إلى أعماق المحيط لزيارة حطام السفينة تايتانيك القابع في المحيط منذ قرن من الزمان في إطار رحلة سياحية استكشافية.

وقال خفر السواحل الأميركي إن عمليات بحث تجري بمركبة يتم تسييرها عن بعد في المنطقة التي سجلت فيها طائرات كندية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء أصوات ضوضاء باستخدام أجهزة الموجات الصوتية.

وقال الكابتن جيمي فريدريك بخفر السواحل في مؤتمر صحفي إن تحليل الضوضاء "غير حاسم".

وأضاف "حينما نكون في منتصف حالة بحث وإنقاذ، دوماً ما يكون لدينا أمل ... فيما يتعلق بالضوضاء على وجه التحديد، لا نعلم طبيعتها، لأكون صريحاً معكم".

وحتى إن تم تحديد موقع الغواصة، ستكون إعادتها تحدياً لوجستياً ضخماً نظراً للظروف القاسية على عمق أميال تحت السطح.

ومشطت فرق من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا أكثر من 25900 كيلومتر مربع من البحر المفتوح.

وبدأت الغواصة تيتان التي يبلغ طولها 6.7 متر نزول الأعماق الساعة الثامنة (1200 بتوقيت جرينتش) صباح يوم الأحد. وفقدت الاتصال مع المركبة الأم على السطح خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين إلى حطام تايتانيك.

ويرقد حطام تايتانيك التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 على عمق 3810 أمتار وعلى بعد 1450 كيلومتراً تقريباً شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية و644 كيلومتراً جنوب مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا.