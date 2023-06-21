«ذا جرين بلانيت دبي».. حديقة مغامرات بمسارات مستوحاة من الطبيعة

دبي (الاتحاد)

تستعد «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، لافتتاح وجهة جديدة مليئة بالحماس والمغامرات، وتطلق الغابة التي تحتضن أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الفريدة، أول حديقة خارجية للعائلات مستوحاة من المسارات الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام الجاري كتوسعة خارجية، وتضم الحديقة ممراً مستوحىً من بيئة بيوت الأشجار التي تتيح للزوار التفاعل عن قرب مع الحشرات العملاقة، إضافة إلى حديقة نباتية تتألف من 9 مناطق مختلفة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، فضلاً عن تجارب طعام جديدة تُبرز النكهات الطبيعة.