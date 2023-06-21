«الغاليريا» يحتفي بعروض العيد

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل الغاليريا جزيرة المارية، الوجهة الرائدة للتسوق والحياة العصرية في أبوظبي، ضيوفه خلال فترة عيد الأضحى المبارك بمجموعة رائعة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والاحتفالات الثقافية التي تناسب أفراد العائلة، وذلك خلال الفترة من 23 يونيو ولغاية 2 يوليو. ويحظى الأطفال بفرصة قضاء أوقات مسلية وممتعة في منطقة الألعاب المخصصة لهم، بينما سيستمتع الضيوف بخيارات راقية لتناول أشهى المأكولات التي تلبي جميع الأذواق، علاوة على زيارة معارض فنية تفاعلية، والمشاركة بمسابقات ترفيهية لاكتشاف جوائز قيمة بمناسبة العيد. ويستعد الغاليريا جزيرة المارية لإطلاق بطاقة الهدايا الجديدة التي تمثل «عيدية» مميزة ستمنح الأطفال المزيد من البهجة والفرح خلال عطلة العيد. ويتيح المركز بهذه المناسبة الفرصة للضيوف للفوز بالمئات من بطاقات الهدايا عبر لعبة «آلة المخلب» الممتعة. وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة: «نعتز بالمكانة التي يحظى بها الغاليريا كوجهة عصرية مفضلة للمجتمع والعائلات التي تتطلع للاحتفال بالأعياد والمناسبات الخاصة على نحو مميز. ونحن على ثقة بأن ما أعددناه من باقات متنوعة من الأنشطة والفعاليات والعروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سينال إعجاب الضيوف من مختلف الأعمار».