جزيرة السعديات.. وجهتنا في الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

تُعتبر جزيرة السعديات بأبوظبي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة استثنائية خلال موسم الصيف، والاستمتاع بتجربة اصطياف استثنائية في بيئتها الطبيعية الخلابة التي يمكن للضيوف فيها مشاهدة الغزلان العربية وهي تتجول بحرية في الأرجاء، والاستجمام على شواطئها الرملية البيضاء، ومياهها الفيروزية المتلألئة التي تتيح رؤية الدلافين الرائعة.

توفر الجزيرة لضيوفها أجمل الشواطئ الساحرة، وتتيح لهم فرصاً متنوعة للاستمتاع بأشهى تجارب المأكولات، وزيارة المتاحف والمعالم الثقافية العالمية، والمنتجعات الصحية المميزة، وممارسة رياضية الجولف في ملعب الجولف العالمي. وتكتمل التجربة في «السعديات» بزيارة المنطقة الثقافية، بدءاً مع منارة السعديات للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والمعارض التفاعلية والدروس الفنية والفعاليات والعروض المجتمعية على مدار العام، ثم متحف اللوفر أبوظبي الشهير بالهندسة المعمارية الرائعة ومجموعة واسعة من الأعمال الفنية وصالات العرض المفتوحة أمام الجمهور.

ويمكن للضيوف التوجه إلى نادي شاطئ السعديات العصري لقضاء أمسية حافلة بمشاعر الرقي والفخامة على شاطئ البحر، والاستمتاع بالأنغام المميزة لموسيقى الدي جيه الحية، ويمكن أيضاً زيارة نادي شاطئ السعديات للجولف المجاور للاستمتاع بالطبيعة والحياة البحرية الغنية ومشاهدة الغزلان العربية الأصلية وهي تمرح في أرجاء المكان.

ويعد ممشى السعديات الوجهة الشاطئية المثالية للذواقة ومحبي النكهات الغنية، حيث يمكن للضيوف الانطلاق في رحلة فريدة إلى عالم من المأكولات المحلية والدولية الشهية، والاستمتاع في الوقت ذاته بالإطلالات الخلابة للممشى على شاطئ سول والمياه الفيروزية للخليج العربي.