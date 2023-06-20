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«بلاي بيوند» تنطلق السبت في إكسبو

«بلاي بيوند» تنطلق السبت في إكسبو
21 يونيو 2023 00:36

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تنظيم بطولة «بلاي بيوند»، بمشاركة أبرز اللاعبين المؤثرين في العالم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لعام 2023، وذلك خلال يومي 24 و25 يونيو على مسرح الألعاب الرئيس في مدينة إكسبو دبي. وتجمع البطولة فريقين أحدهما إقليمي والآخر دولي، ويتألف الفريق الإقليمي من أربعة لاعبين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط، بينما يضم الفريق الدولي أربعة مؤثرين مشهورين من مختلف أنحاء العالم.. وسيتمكن الحضور من مشاهدة أساليب اللعب والمهارات الإبداعية التي يتمتع بها اللاعبون عبر مجموعة من التحديات.

مؤسسة دبي للمهرجانات
إكسبو
دبي
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