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«السعديات» وجهة مثالية للاحتفال بيوم اليوجا

«السعديات» وجهة مثالية للاحتفال بيوم اليوجا
21 يونيو 2023 00:36

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل جزيرة السعديات، الوجهة الشاطئية الساحرة في أبوظبي، ضيوفها بباقة متنوعة من التجارب الصحية بمناسبة يوم اليوجا الذي يصادف 21 يونيو كل عام.. وتتيح للزوار فرصاً متنوعة للاستمتاع بالعديد من أنشطة الاسترخاء والترفيه والتثقيف بدايةً من تجارب الطعام، وزيارة المتاحف وصولاً إلى المنتجعات والأندية الصحية التي أعدت فعاليات خاصة بهذه المناسبة.. ويشمل برنامج الاحتفال بالمناسبة جلسات يوجا للسيدات وأخرى لتعليم الأطفال أساسيات اليوجا عبر سرد قصص مبسطة تناسب عمرهم العقلي، وأمسية على الشاطئ عند الغروب تتناول قواعد هذه الرياضة الآخذة في الانتشار على المستوى العالمي.

اليوجا
السعديات
جزيرة السعديات
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