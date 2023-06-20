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15.700 كتاب تغيّر حياة الأطفال اللاجئين

15.700 كتاب تغيّر حياة الأطفال اللاجئين
21 يونيو 2023 00:36

الشارقة (الاتحاد)

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26.5 مليون درهم من «الشارقة الخيرية» للاجئين منذ عام 2012

تحتفي مؤسسة كلمات، في اليوم العالمي للاجئين، بمبادرة «تبنّ مكتبة» كحل إبداعي لتشجيع الأطفال اللاجئين على القراءة والتعلم والاطلاع على ثقافات الشعوب، من خلال إيصال الكتب إلى مخيمات اللجوء والنزوح والمجتمعات التي تعرضت لأزمات ونكبات، وتأسيس مكتبات متنقلة تضم الواحدة 100 كتاب باللغة العربية.
من قلب الشارقة، وتحديداً من «مؤسسة كلمات»، انطلقت مبادرة «تبنّ مكتبة»، ونجحت منذ تأسيسها في الوصول إلى 100 ألف طفل حول العالم ممن يعانون نقصاً حاداً في المصادر التعليمية، ووزعت عليهم 15.700 كتاب بالتعاون مع 88 مؤسسة تعليمية وخيرية في 23 دولة.

اليوم العالمي للاجئين
مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال
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