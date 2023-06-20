علماء يرصدون الماء على كوكب «واسب»

أبوظبي (الاتحاد)

رصد فريق من العلماء، بينهم ياسمينة بليتشيتش من مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب، بخار الماء ضمن الغلاف الجوي للكوكب «واسب-18ب»، وهو كوكب عملاق غازي يفوق «المشتري» من حيث الكتلة بمقدار عشرة أضعاف، وخلال عملية الرصد، أنجز العلماء خريطة حرارية للكوكب. وقالت ياسمينة بليتشيتش: «درسنا (واسب-18ب) بواسطة عدد من المناظير منذ 2009، ولم ننجح في رصد الماء عليه إلا بمنظار جيمس ويب الفضائي الذي حدد عدداً من الظواهر المائية الصغيرة بوضوح في الغلاف الجوي لهذا الكوكب الساخن، يشير الإنجاز إلى إمكانية توظيف «جيمس ويب» للبحث عن آثار للحياة على كواكب أخرى».