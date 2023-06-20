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مي عمر.. «الأفوكاتو»

مي عمر.. «الأفوكاتو»
21 يونيو 2023 00:37

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تخوض الممثلة المصرية مي عمر، أولى تجاربها الدرامية القصيرة من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، من 15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية تخوض العديد من الصراعات القانونية بسبب تبنيها مواقف ثابتة، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ويشاركها البطولة أحمد زاهر، وطارق النهري.
وتواصل مي التحضيرات لفيلمين، الأول «تحت الأرض»، وتجسد فيه شخصية فتاة حالمة تعيش قصة حب خيالية، وتدور الأحداث حول شاب يحلم بدخول عالم التمثيل لكنه يواجه العديد من التحديات، والفيلم حوار عمرو عادل، وسيناريو وإخراج شادي أبو شادي، وبطولة صلاح عبدلله، ووفاء عامر.
 والفيلم الثاني «بنات رزق»، وتجسد فيه شخصية فتاة تحترف النصب والاحتيال، وتدور أحداثه حول 4 فتيات يخططن لسرقة جواهر يترصع بها تاج ملكة إنجلترا، من تأليف إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقص عادل، بطولة أروى جودة، وشيرين رضا.
كما تنتظر مي عرض فيلمها «بضع ساعات في يوم ما» خلال الموسم الصيفي، وتدور أحداثه حول تفاصيل حياة الشباب، في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة قصص لشباب يرتبط بعلاقات عاطفية عبر الإنترنت، والفيلم عن رواية بالاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والذي يتولى أيضاً كتابة السيناريو والحوار، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته هشام ماجد، وأسماء جلال.

مي عمر
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