احتفالية موسيقية لـ«أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أمانة للرعاية الصحية، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، بالتعاون مع مركز بيت العود العربي، حفلاً موسيقياً مميزاً في قاعة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي احتفت بالمواهب الاستثنائية في المركز، إذ قدموا أداءً موسيقياً بديعاً، بجانب نخبة من موسيقيي مركز بيت العود العربي الذي تأسس على يدِ الدكتور نصير شمة.

في إطار التزامها الراسخ بتحسين جودة حياة المرضى في منشأتها الطبية، تواصل أمانة للرعاية الصحية تنظيم مجموعة واسعة من النشاطات والفعاليات التفاعلية، التي تعزز الحس المجتمعي وتنشر السعادة وترتقي بالرفاه العام للمرضى النزلاء ومقدمي الرعاية.

وقال الدكتور جيسون غراي المدير التنفيذي بالإنابة في أمانة للرعاية الصحية «لا تقتصر منهجية الرعاية التي نتبناها في أمانة للرعاية الصحية على الخدمات الطبية فحسب، بل نسعى لمنح المرضى نشاطات وفعاليات تفاعلية تحسن من جودة حياتهم وتضيف قيمة ملموسة على منهجية الرعاية التي يتلقونها، ومن خلال تنظيمنا لهذا الحفل الموسيقي بالتعاون مع مركز بيت العود العربي، نهدف لإلهام جميع المرضى النزلاء والكشف عن مواهبهم اللامعة وقدرتهم اللافتة على الإبداع، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الموسيقية البديعة التي ستكون داعماً لتعافيهم».

واستثمرت أمانة للرعاية الصحية في تزويد أصحاب الهمم بخدمات شاملة تلبي احتياجاتهم، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسست مركز «المضيف» لأصحاب الهمم، ليكون بمثابة منشأة متخصصة في تقديم خدمات طبية شاملة وحلول إعادة التأهيل لهذه الشريحة السكانية المهمة في دولة الإمارات.

ويسهم بيت العود العربي، الذي تأسس عام 2008 بأبوظبي في تقديم دورات الموسيقى وشهادات الاعتماد الموسيقي، بقيادة الموسيقار وعازف العود الشهير نصير شمة الذي يتطلع للحفاظ على الإرث الثقافي الغني للموسيقى العربية، تزامناً مع صقل مهارات الجيل المقبل من الموسيقيين المحترفين في الإمارات.