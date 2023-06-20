الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

احتفالية موسيقية لـ«أصحاب الهمم»

جانب من الحفل الموسيقي (من المصدر)
21 يونيو 2023 00:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زايد العليا» تعلن نتائج الدورة الثانية من جائزة «العطاء» للتميز المجتمعي
أميركا بطل مونديال «سلة الكراسي» للمرة السابعة

 نظمت أمانة للرعاية الصحية، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، بالتعاون مع مركز بيت العود العربي، حفلاً موسيقياً مميزاً في قاعة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي احتفت بالمواهب الاستثنائية في المركز، إذ قدموا أداءً موسيقياً بديعاً، بجانب نخبة من موسيقيي مركز بيت العود العربي الذي تأسس على يدِ الدكتور نصير شمة.
في إطار التزامها الراسخ بتحسين جودة حياة المرضى في منشأتها الطبية، تواصل أمانة للرعاية الصحية تنظيم مجموعة واسعة من النشاطات والفعاليات التفاعلية، التي تعزز الحس المجتمعي وتنشر السعادة وترتقي بالرفاه العام للمرضى النزلاء ومقدمي الرعاية.
وقال الدكتور جيسون غراي المدير التنفيذي بالإنابة في أمانة للرعاية الصحية «لا تقتصر منهجية الرعاية التي نتبناها في أمانة للرعاية الصحية على الخدمات الطبية فحسب، بل نسعى لمنح المرضى نشاطات وفعاليات تفاعلية تحسن من جودة حياتهم وتضيف قيمة ملموسة على منهجية الرعاية التي يتلقونها، ومن خلال تنظيمنا لهذا الحفل الموسيقي بالتعاون مع مركز بيت العود العربي، نهدف لإلهام جميع المرضى النزلاء والكشف عن مواهبهم اللامعة وقدرتهم اللافتة على الإبداع، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الموسيقية البديعة التي ستكون داعماً لتعافيهم».
واستثمرت أمانة للرعاية الصحية في تزويد أصحاب الهمم بخدمات شاملة تلبي احتياجاتهم، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسست مركز «المضيف» لأصحاب الهمم، ليكون بمثابة منشأة متخصصة في تقديم خدمات طبية شاملة وحلول إعادة التأهيل لهذه الشريحة السكانية المهمة في دولة الإمارات.
ويسهم بيت العود العربي، الذي تأسس عام 2008 بأبوظبي في تقديم دورات الموسيقى وشهادات الاعتماد الموسيقي، بقيادة الموسيقار وعازف العود الشهير نصير شمة الذي يتطلع للحفاظ على الإرث الثقافي الغني للموسيقى العربية، تزامناً مع صقل مهارات الجيل المقبل من الموسيقيين المحترفين في الإمارات.

أصحاب الهمم
بيت العود العربي
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية
الإمارات
المدينة المستدامة في دبي.. نموذج ملهم لمدن المستقبل الذكية والصديقة للبيئة
اليوم 14:15
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©