«جوائز إكسبوجر 2024» تستقبل إبداعات المصورين وصنّاع الأفلام

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» فتح باب المنافسة على جوائز دورته الثامنة، حتى 30 أكتوبر المقبل، والتي تعد أكبر مسابقات التصوير وأكثرها تنوعاً في العالم، لمشاركة المصورين وصناع الأفلام المحترفين والهواة، من مختلف أنحاء العالم.

يستقبل المهرجان، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، المشاركات في جوائز دورة عام 2024 في فئات متخصصة عدة تغطي كافة فنون التصوير وصناعة أفلام الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

ويدعو «إكسبوجر» المصورين وصناع الأفلام الهواة الراغبين في المنافسة على جوائزه تقديم أعمالهم الإبداعية، بحد أقصى 10 صور أو أفلام، ضمن فئات الجوائز الثمانية التي تتضمن «التصوير المعماري، التصوير الجوي «الدرون»، تصوير الهاتف النقّال، تصوير الطبيعة والمناظر الطبيعية، التصوير الليلي، التصوير الصحفي، تصوير البورتريه، لأفلام القصيرة والصور المتحركة، وتصوير الشارع».

ويخصص «إكسبوجر» فئة تاسعة خاصة للمصورين الصغار، تستقبل أعمال المقيمين في دولة الإمارات، ممن هم تحت سن 18 عاماً، سواءً من مستخدمي كاميرا الهاتف النقال، أو الكاميرات الرقمية ذات الصور الانعكاسية بعدسة واحدة (DSLR)، والكاميرات غير المزودة بمرايا (Mirrorless)، في المسابقة المجانية، حيث سيتم عرض أفضل 7 صور ضمن فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى فرصة المنافسة على جوائز إضافية تشمل أدوات ومعدات تصوير تُمنح للفائزين بالمركز الأول والثاني، لمساعد الفائزين بالدورات السابقة على بناء مسيرة فنية ناجحة في فن التصوير الفوتوغرافي.

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «لطالما شكلت الصورة جزءاً لا يتجزأ من صناعة الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الإنسانية، ووسيلةً للارتقاء بالذوق العام، لذا بات (إكسبوجر) منصة عالمية للاحتفاء بفن التصوير وصناعة الأفلام، مقدماً على مدار السنوات الماضية فرصاً جديدة وكبيرة للمصورين الهواة والمحترفين والفنانين البصريين لعرض أعمالهم، وتسليط الضوء على تجاربهم المهنية ضمن فعالياته التي باتت محط أنظار المصورين الساعين للفت المزيد من الاهتمام، ليس لمواهبهم فحسب، بل للقضايا والمواضيع التي تعالجها أعمالهم الفنية».