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اليابان تصنع أول قمر اصطناعي خشبي في العالم

اليابان تصنع أول قمر اصطناعي خشبي في العالم
20 يونيو 2023 23:09

دخلت جامعة كيوتو اليابانية في شراكة مع العديد من الشركات لإطلاق أول قمر اصطناعي خشبي في العالم، سيتم بناؤه باستخدام تقنيات النجارة اليابانية التقليدية، ومن المقرر إطلاقه، وهو بحجم 10 سم مربع، من الولايات المتحدة في مارس 2024، بحسب صحيفة "يوميوري".

وقال هيرواكي أوسوي، رئيس شركة النجارة "كورودا كوبو" التي تعمل عادةً على ترميم الأصول الثقافية بما في ذلك الكنوز الوطنية، وهي جزء من الفريق : نحتاج إلى التأكد من أنه أفضل ما يمكن أن يكون عليه حتى يتمكن من تحمل ظروف الفضاء.

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 ومن خلال استخدام الخشب لبناء جسم القمر الصناعي، يهدف الفريق إلى تقليل عدد الجزيئات المعدنية المتولدة عندما يحترق القمر الاصطناعي لدى دخوله الغلاف الجوي بعد لانتهاء من مهمته، وبالتالي تقليل تأثيره على البيئة. 

وتخطط وكالة "ناسا" والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA) لإجراء فحص سلامة نهائي في أكتوبر، وفي حال اجتاز الاختبار، سوف يتم تحديد موعد إطلاق القمر الاصطناعي الخشبي إلى محطة الفضاء الدولية في مارس؛ وقال أوسوي: نأمل في تطوير أحدث قمر اصطناعي خشبي بنجاح باستخدام التقنيات اليابانية التقليدية.

المصدر: وام
اليابان
قمر اصطناعي
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