"مفاجآت صيف دبي" تقدم عروضاً ترفيهية وأنشطة عائلية خلال العيد

تقدم الدورة الـ 26 من "مفاجآت صيف دبي" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 3 سبتمبر 2023 موسماً حافلاً بالعروض الترفيهية والأنشطة العائلية والتخفيضات والجوائز القيمة.

ويتزامن انطلاق "مفاجآت صيف دبي" هذا العام مع احتفالات "العيد في دبي - الأضحى" ما يعزز من الأجواء الاحتفالية حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب تناول المأكولات والمشروبات وحضور العروض الترفيهية الحية والاستفادة من التخفيضات الهائلة مع فرص الفوز بجوائز قيمة فضلاً عن عروض الفنادق.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يبدأ موسم الصيف في دبي بانطلاق "مفاجآت صيف دبي" والتي نركز فيها على توفير التجارب المميزة والممتعة للعائلات على مدار فصل الصيف حيث يوفر الحدث مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار أكثر من شهرين وتشمل العديد من الفعاليات الترفيهية والتخفيضات الكبيرة والسحوبات والجوائز وتجارب المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية إضافة إلى الأنشطة التي تلبي متطلبات جميع أفراد العائلة في دبي.

وتضم "مفاجآت صيف دبي 2023" العديد من الأنشطة والفعاليات حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن من حفلات عيد الأضحى المبارك التي يشارك فيها العديد من الفنانين ومن ضمنهم حسين الجسمي وكاظم الساهر اللذان سيقدمان حفلاً غنائياً في "كوكا كولا أرينا دبي".

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي استثنائي آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ "مفاجآت صيف دبي" يحييه الفنان محمد عبده في الثاني من يوليو في "كوكاكولا أرينا دبي".

ويمكن للمتسوقين الفوز بجوائز قيمة خلال "مفاجآت صيف دبي" عبر أكثر من 3500 متجر بيع في جميع أنحاء المدينة مع تخفيضات تصل إلى 75% على العديد من المنتجات على مدار 10 أسابيع من موسم التخفيضات والذي يبدأ من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر .. كما يمكنهم التسوق مقابل 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 100,000 درهم كجزء من حملة سحوبات "العودة إلى المدارس 2023" وذلك من 7 أغسطس حتى 3 سبتمبر.

وهناك فرصة لربح جوائز مذهلة مع العديد من السحوبات من "اي ديلز -Idealz" طوال الصيف، ويمكن إنفاق 40 درهماً باستخدام تطبيق "Idealz" أو زيارة www.idealz.com لفرصة الفوز بـ1,000000 درهم نقدا حتى 30 سبتمبر، حيث أنه وعند إنفاق 60 درهماً يمكن الدخول في سحب جوائز مفاجآت صيف دبي الكبرى والتي تبلغ قيمتها 2,500,000 درهم نقداً.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرصة لربح سيارة "مرسيدس-بنز A 200"عند إنفاق 50 درهما من خلال "Idealz" أو عن طريق شراء تذكرة من احدى محطات وقود "اينوك" و"ايبكو" ومنافذ" ZOOM" ومراكز خدمة اتوبرو ومحطات "إينوك لينك" و"ابن بطوطة مول" حتى 30 سبتمبر.

كما يمكن لعشاق الذهب والمجوهرات الاستفادة بالكامل من "عروض مجوهرات مدينة الذهب" والجوائز التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات في الفترة عبر 150 متجراً من 20 يونيو حتى 23 يوليو .

وتقام هذا العام الدورة الثانية من مهرجان "بيت ذا هيت" بالتعاون مع "مفاجآت صيف دبي 2023" و"سبوتلايت" و"أنغامي" حيث يشارك في المهرجان العديد من الفنانين والموسيقيين الموهوبين المحليين.

كما تتضمن الفعاليات عرض "موفي ماجيك" و"عالم مدهش" الذي يوفر تجارب مناسبة لجميع أفراد العائلة في الفترة من 26 يونيو إلى27 أغسطس.

وتوفر فعالية "أسبوع مطاعم دبي" التي تقام خلال "مفاجآت صيف دبي" فرصة للتعرف على فنون الطهي في دبي وتذوّق أشهى الأطباق بأسعار مناسبة في المطاعم الرائدة في جميع أنحاء المدينة.

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي "بطاقة ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلوواترز وسيتي ووك وطيران الإمارات وإينوك واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" ونخيل مولز "ابن بطوطة مول" و"نخيل مول" و"سوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" و"ذا فيو" و"ذا بييتش" وذا أوتلت فيليدج.