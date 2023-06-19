1000 مشارك في سباقات عالم فيراري أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة أكثر من 1.000 من عشاق المغامرات، استضافت عالم فيراري أبوظبي، بنجاح، موسماً جديداً من سباق الفورمولا للجري، عبر أربعة سباقات أقيمت الأسبوع الماضي، وسط أجواء مفعمة بالمنافسة والحماس.

وتكون السباق من أربعة مسارات منفصلة، كل منها لمستوى جري محدد، بينها مسار بطول 2.5 كم، وآخر بطول 5 كم، وثالث بطول 10 كم، بالإضافة إلى مسار قصير بطول 499 متراً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.. وخُصص لكل سباق ثلاث منصات لتتويج المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.