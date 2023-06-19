الثلاثاء 20 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

1000 مشارك في سباقات عالم فيراري أبوظبي

1000 مشارك في سباقات عالم فيراري أبوظبي
20 يونيو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
انطلاق ملتقى الشعر العربي في العاصمة التشادية

بمشاركة أكثر من 1.000 من عشاق المغامرات، استضافت عالم فيراري أبوظبي، بنجاح، موسماً جديداً من سباق الفورمولا للجري، عبر أربعة سباقات أقيمت الأسبوع الماضي، وسط أجواء مفعمة بالمنافسة والحماس. 
وتكون السباق من أربعة مسارات منفصلة، كل منها لمستوى جري محدد، بينها مسار بطول 2.5 كم، وآخر بطول 5 كم، وثالث بطول 10 كم، بالإضافة إلى مسار قصير بطول 499 متراً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.. وخُصص لكل سباق ثلاث منصات لتتويج المتسابقين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

عالم فيراري أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
فيراري أبوظبي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
زيادة واردات الصين من النفط الروسي في أبريل
الاقتصادي
النفط يهبط بفعل توقعات بضعف الطلب
اليوم 22:26
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
الرياضي
ثنائية لخيول الإمارات في افتتاح «رويال أسكوت»
اليوم 22:22
طفل يحمل أكياس الخبز وهو يسير في أحد شوارع الخرطوم
عربي ودولي
"الغذاء العالمي" يقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في السودان
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©