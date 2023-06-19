تعرف على أعراض النوبة القلبية

تعتبر أمراض القلب والشرايين السبب الأول للوفيات في العالم رغم العلاجات المتوفرة.

ومن بين أمراض القلب والشرايين الأكثر انتشارا انسداد العضلة القلبية (Myocardial Infarction)، المعروف أيضا على نطاق واسع باسم الذبحة القلبية أو النوبة القلبية أو الجلطة القلبية (heart attack).

يحدث هذا المرض جراء احتباس الدم نتيجة انسداد أحد الشرايين التاجية ما يؤدي إلى ضررٍ أو موتٍ كاملٍ لجزء من عضلة القلب. تستدعي النوبة القلبية في الغالب الرعاية الطبية الفورية. تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبة القلبية.

وبسبب خطورة هذا المرض، يتوجب على الجميع خاصة أولئك المعرضون لاحتمال الإصابة به معرفة أعراضه والأمور التي يتوجب اتخاذها في حالة الإصابة.

موقع «webmd.com» الطبي المتخصص نشر تقريرا عن أعراض هذا المرض الخطير:

- ألم في الصدر. مثل الشعور بعدم الارتياح بسبب الضغط أو الامتلاء أو الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه. يمكن أن يتراوح هذا الأمر من ألم خفيف إلى شديد.

- عدم الراحة في أجزاء أخرى من جسمك، مثل الرقبة أو الذراعين أو الفك أو الظهر أو الإحساس بالحرقان في المعدة.

- ضيق في التنفس.

- الدوار.

- الغثيان والقيء.

- العرق البارد.

عند الإحساس بهذه الأعراض، لا تنتظر لترى ما إذا كنت ستشعر بتحسن. عليك أن تسعى في أسرع وقت للحصول على العلاج على الفور.

اطلب من شخص آخر أن يقودك إلى الطوارئ. ولا تقد بنفسك.

في انتظار الوصول إلى المستشفى، أوقف كل النشاط وحاول أن تظل هادئا.

إذا أخبرك طبيبك من قبل بتناول الأسبرين إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية، فافعل ذلك.

إذا كنت مع شخص قد يكون مصابا بنوبة قلبية وفقد الوعي، فابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي. إذا كنت لا تعرف كيف تقوم بذلك، يمكنك التحدث مع طبيب ليدلك على الخطوات التي عليك اتخاذها في انتظار الوصول إلى المستشفى أو وصول المساعدة إلى منزل المريض.