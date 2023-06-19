إطلاق «عروض البهجة» في جمهورية القمر

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن برنامج ثقافي فني متكامل في جمهورية القمر المتحدة، وبالتعاون مع «الألكسو» ووزارة الثقافة القمرية، والسفيرة فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، تم مؤخراً افتتاح العرض الأول لبرنامج «عروض البهجة» في ساحة الاستقلال بالعاصمة القمرية «موروني».

أكد سعيد محمد المقبالي، سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، أن الدبلوماسية الثقافية تعتبر مفتاح التقارب بين الشعوب، وأنها صمام أمان حقيقي للأمم التي تبحث عن السلام، جاء ذلك في كلمة صرح بها بمناسبة حضوره الافتتاح، قائلاً «في البداية، أود أن أعبّر عن جزيل الشكر والامتنان عن مبادرة السفيرة فوق العادة للثقافة في منظمة (الألكسو) الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لتنظيمها برنامج ثقافي فني متكامل في جمهورية القمر المتحدة، تحت عنوان (عروض البهجة)، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الثقافة العربية بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة».

تبادل الثقافات

وقال المقبالي: إنني أؤمن بأن مثل هذه المبادرات تخول للشعوب ممارسة قيم الحوار وتبادل الثقافات من أجل نشر التفاهم، فتكون الدبلوماسية الثقافية ذات فاعلية بين الشباب العربي المتعلم، وحصناً منيعاً للأجيال القادمة، وتمكينهم من التعارف والتعايش.

وأضاف: الثقافة تعبر عن الهوية والأصالة الاجتماعية والإنسانية وعن الوطنية، والثقافة الأصيلة تشجع على التقارب بين الشعوب الأخرى، وتشجع على التسامح والتعاون والتضامن المجتمعي، وهي القوة الناعمة المؤثرة في نفوس وعقول الآخرين، وهي الرافعة لسمعة ومكانة الدولة وشعبه.

وقد حضر الافتتاح معالي جاي أحمد شانفي وزير العدل والشؤون الإسلامية بجمهورية القمر المتحدة، وعبد الحليم الشهيبي سفير ليبيا، وإدريس علوي القائم بالأعمال لدى سفارة المملكة المغربية، وعدد من أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

أفلام إماراتية وعربية

شمل برنامج أنشطة هذه التظاهرة الناجحة، عرض باقة من الأفلام الإماراتية والعربية بالشراكة مع «ايمج نيشن»، و«ماد شوليوشنز»، والذي يقام لأول مرة في جمهورية القمر، وساهمت هذه العروض في نشر أجواء البهجة والإيجابية في المجتمع القمري، كما تحققت أهداف البرنامج لتعزيز الثقافة العربية، ودعم قدرات الفنانين الشباب في جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى خلق حوار ثقافي فني مع هيفاء بسيسو المؤثرة وصانعة المحتوى.

وضمن برنامج «عروض البهجة»، تم عرض أفلام عدة، هي: «اثل» إخراج اليازية بنت نهيان، والذي يعرض لقاء فانتازياً بين مقدمة برامج شهيرة والشاعر الجاهلي طرفة بن العبد، إضافة إلى فيلم «نجوم الصحراء» إخراج بيير أبو شقرا، و«الحصاد الذهبي» إخراج عليا يونس، و«راشد ورجب» إخراج محمد سعيد حاربو، وذلك لدعم مجموعة من الشباب القمريين من هواة صناعة السينما.

أما الجزء الثاني من برنامج «عروض البهجة»، فقد تم تنظيمه بقرية مفوني، بحضور وحيدة حساني مديرة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة القمرية، وعلي بوان مدير جمعية نغازي لتطوير المدينة بقرية مفوني بامبو، وموسى عثماني مدير تطوير اللغة العربية في الجمعية، كما حضر العرض أكثر من 500 شخص من أهالي القرية من معلمين وطلاب وشباب وأطفال.

كسر الجليد

اشتملت الجلسة الحوارية التي أدارتها هيفاء بسيسو المؤثرة وصانعة المحتوى على الحديث مع الشباب في محاور عدة، منها نشاطات الترابط والتواصل وكسر الجليد، وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجاوز الصعوبات، إضافة إلى تناول مبادئ الإنتاج عبر «اليوتيوب».

وقالت هيفاء بسيسو المؤثرة وصانعة المحتوى، إن هذه الرحلة كانت الأكثر تأثيراً في مسيرتها الإعلامية، ومن خلال تفاعلها المباشرة مع الشباب لمست المستوى العالي لتأثير أنشطة البرنامج الثقافي، وإن الفعاليات كانت بوابة لشحذ الهمم وللمزيد من الإيمان بذواتهم وطاقاتهم.