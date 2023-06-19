علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى شنغهاي

في مدينة شنغهاي، سترى الصين كما لم ترَها من قبل، عجائب وغرائب تسحر الألباب، وتطور لم يخطر على بال من عرَف الصين بحُلّتِها القديمة، تُعتبر شنغهاي أكبر المدن الصينية التي تقع على الساحل المركزي للصين على دلتا نهر اليانغتسي، ما جعلها أحد أهم الوجهات السياحية في الصين، وتشتهر بمبانيها ذات التصاميم المعمارية العصرية، بالإضافة إلى المتنزهات الترفيهية والمتاحف والمعابد، والمطاعم الشهيرة، وكل ما يبحث عنه السائح لقضاء عطلة لا تُنسى.

تحظى منطقة «ذا بوند» في مدينة شنغهاي بشعبية كبيرة لدى السياح المحليين والأجانب، وتُعتبر واحدة من أهم مناطق السياحة فيها، كما يمكنك الذهاب إليها في جولة ليلية ساحرة عبر «نهر هوانبغو» لاستكشاف مبانيها الساحرة، والتي تعكس فن العمارة المتنوع على مرّ العصور، ويمكنك أيضاً الاستمتاع بمشاهد رائعة نتيجة لانعكاس أضواء ناطحات السحاب في منظر أشبه بلوحة فنية.

من العجائب التي ستراها في مدينة شنغهاي، «برج أورينتال بيرل تي في» الذي يقع في منطقة بودونج بارك بشنغهاي، ويُعتبر البرج أحد رموز المدينة، ويُعد ثاني أطول برج تلفزيون وراديو في الصين، حيث يصل ارتفاعه إلى نحو 468 متراً، ويمكنك صعوده والتمتع برؤية مشاهد بانورامية رائعة على المدينة، أو يمكنك تناول وجبة شهية من الأطباق الصينية الشهيرة في مطعمه الدوار الذي يُعتبر أعلى مطعم في الصين، وفي نهاية جولتك، ربما ترغب بدخول غرفة المنطاد، التي تنعدم بها الجاذبية الأرضية في تجربة مثيرة لا تُنسى.

توجد في مدينة شنغهاي العديد من الحدائق الجميلة والمناسبة للرحلات العائلية، ومن أجمل الحدائق التي زرتُها «حديقة يو يوان» أو كما تُسمي «حديقة السعادة»، والتي تُعتبر من أقدم الحدائق الترفيهية في المدينة، وأكثر المناطق جذباً للسياح، حيث تحتوي على العديد من المعالم الجميلة، كالقاعات والصخور القديمة التي يصل عمرها إلى 400 عام، بالإضافة إلى الأديرة، والبرك، والمساحات الخضراء الرائعة، والمسارات المُخصصة للمشي والركض وأماكن ممارسة رياضة تسلق الصخور.

إذا كنتَ من مُحبي الطبيعة الخضراء والحيوانات البرية، ستحظى بجولة مميزة في «حديقة حيوانات شنغهاي» التي تُعتبر أحد أهم المعالم السياحية فيها، وتضم الحديقة مجموعة متنوعة مختلفة من الحيوانات، تصل إلى 6000 نوع، بالإضافة لاحتوائها على ما لا يقل عن 600 حيوان نادر ومُهدد بالانقراض، وبإمكانك أيضاً التمتع بالسير أو الركض في مسارات المشي التي توفرها الحديقة وسط مساحات خضراء واسعة، ومشاهدة العديد من الحيوانات، كدب الباندا العملاق، والقرود الذهبية، والكنغر، والبطريق والغزلان ومجموعة متنوعة من الحيوانات الأخرى.

في شنغهاي، سترى كل شيء بطابع مختلف، ففيها «ديزني لاند بارك» أول مدينة ملاهي ديزني في الصين، وهي من أجمل الأماكن السياحية التي تجمع بين جمال عالم ديزني، وثقافة الصين المميزة، وتوف تجربة مليئة بالمغامرة والمتعة بصحبة أطفالك.. كل هذه العجائب والغرائب تنتظرك في مدينة شنغهاي، فلا تُطِل عليها وأسرع بالذهاب متى سنحت لك الفرصة.