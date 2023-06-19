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شريف منير.. في «قائمة الأماني»

شريف منير
20 يونيو 2023 01:11

محمد قناوي (القاهرة) 

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يستعد الممثل المصري شريف منير لتصوير مسلسله الجديد «قائمة الأماني» بعد عيد الأضحى المبارك، وقال إنه يقدم شخصية رجل يعمل في الدعاية والإعلان، حيث تدور الأحداث في إطار هذه المهنة، من إخراج طارق رفعت.
من المقرر أن تشارك في البطولة غادة عادل، ويُعرض العمل خلال الموسم الشتوي بعيداً عن موسم دراما رمضان، وأعرب منير عن أمنيته بأن يشارك في سباق رمضان المقبل بعمل جديد، خاصة وأنه بعيد عن الموسم منذ ثلاث سنوات منذ قدم «ونحب تاني ليه».
فيما يعود شريف للسينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم «يوم 13»، والذي يراه تجربة جديدة ومختلفة لم يقدمها من قبل، فهو أول فيلم رعب ثلاثي الأبعاد، ويتم تقديمه بإمكانات كبيرة، وإخراج مميز.
وقال منير إنه سيعرض له خلال الموسم الصيفي فيلم «السرب»، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، منى زكي، محمود عبد المغني، تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويجسد خلاله شخصية قائد القوات الجوية المصرية، واستغرق تصويره ما يقرب من عامين.

شريف منير
السينما المصرية
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