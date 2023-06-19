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وفاة الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري

وفاة الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري
19 يونيو 2023 09:41

توفي، مساء الأحد الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري عن عمر ناهز الـ 52 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

وعرف الشيف رمزي  في التسعينات من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل.

ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية حيث أدخل النفس التفاعلي على فقرة الطبخ، عبر فتح الاتصالات المباشرة.

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وأطلق كتابه الأول عام 1998.

كما لديه كتاب "الشيف رمزي من تراث لبنان" هو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين في عام 2003 ترجم إلى 5 لغات وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.

 
وبعد تسجيل أكثر من 3000 حلقة، غادر تلفزيون المستقبل بعد 17 عاماً، وانتقل إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة في فقرة أسبوعية خلال برنامج "حلوة ومرة".

المصدر: وكالات
لبنان
الطبخ
الشيف
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