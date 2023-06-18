وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا

قال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، اليوم الأحد، إن الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني توفي عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

ونعاه مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن الراحل "أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصا مسرحيا خالدا على مدار تاريخه الطويل، والذي استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركا إرثا مسرحيا وأدبيا خالدا".

ولد السلاموني عام 1941 بمحافظة دمياط في شمال مصر، وتخرج في معهد المعلمين عام 1959 قبل أن يكمل تعليمه ويحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968.

عمل بالتدريس ثم انتقل للعمل مديرا للفرق القومية المسرحية وبعدها مديرا عاما للمسرح بالثقافة الجماهيرية.

تولى رئاسة تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب وكان عضوا في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

من أبرز مؤلفاته المسرحية (رجل في القلعة) و(الثأر ورحلة العذاب) و(المليم بأربعة) و(ست الحسن) و(المحروسة والمحروس).

كما ألف أعمال تلفزيونية مثل (البحيرات المرة) و(الحب في عصر الجفاف) و(قصة مدينة) و(نسر الشرق) وكتب السيناريو والحوار لعدد آخر من المسلسلات.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي عام 1984، كما حصل على وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.