الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جزيء جديد يتمتع بإمكانات علاجية ضد الملاريا

البعوضة المسببة لمرض الملاريا
18 يونيو 2023 21:42

أعلن باحثون أنهم حددوا، لأول مرة على الإطلاق، جزيئاً قادراً على منع غزو خلايا الدم من قبل طفيليات "البلازموديوم"، المسؤولة عن الإصابة بمرض الملاريا، ما يمهد الطريق أمام علاجات جديدة.
تعد عدوى الملاريا لدى البشر، تحديا صحياً عالمياً كبيراً رغم التقدم الملحوظ في الأبحاث التي تهدف إلى تطوير العلاجات المضادة لهذا المرض.
تسبب طفيليات "البلازموديوم"، التي تنتقل عن طريق لدغة بعوضة "الأنوفيل" المصابة، الإصابة بالمرض.
في عام 2020، أدت الملاريا إلى وفاة 627 ألف شخص، معظمهم من الأطفال دون سن 5 سنوات، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في 2021.
ومما يزيد من خطورة المرض، أن الطفيل المسبب له يستمر في تطوير مقاومة لجميع العلاجات الموجودة.
في البحث الجديد، وصف علماء من المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا الجزيء بالتعاون مع زملائهم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
تؤكد النتائج، التي توصل إليها الباحثون، والتي نشرت في مجلة Nature Communications، الدور الرئيسي الذي يلعبه الميوسين أ (myosin A)، وهو المحرك الجزيئي للبلازموديوم، عند تسلل هذا الأخير إلى المضيف البشري واختراق خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى الإصابة بالملاريا.
وقد عثر على الميوسين أ في جميع الأشكال التي يتخذها البلازموديوم أثناء الإصابة، مما يجعله هدفاً مناسباً لأي مثبط.
وبات معروفاً الآن أن ذلك المثبط موجود، وأطلق عليه الرمز (KNX-002). وقد تم تحديد هيكله وطريقة ارتباطه باستخدام علم البلورات. كما أخضعت آثاره على خلايا الدم الحمراء لاختبار في المختبر.
يمهد اكتشاف هذا الجزيء الطريق لتطوير فئة جديدة من الأدوية المضادة للملاريا.

أخبار ذات صلة
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
دواء جديد ضد ألزهايمر يحصل على موافقة خبراء
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جزيء
الملاريا
علاج
دواء
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©