الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مقهى خاص.. للاستمتاع بـ «العزلة»

مقهى خاص.. للاستمتاع بـ «العزلة»
19 يونيو 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
الإمارات تشارك في «ندوة تقنيات  إدارة المياه» بكوريا الجنوبية

في شارع جانبي بالقرب من متنزه حضري في كوريا الجنوبية يسمى «غابة سيؤول»، يقع مقهى «غرين لاب» الصغير الذي يتسع بالكاد لـ 10 أشخاص، ويضع قواعد صارمة تقضي بعدم تحدث الزائر مع أحد، ووضع هاتفه في الوضع الصامت، مع عدم السماح بارتداء الأحذية، وتستهدف تلك القواعد أن يشعر الزائر بالراحة والاسترخاء التام، دون أن يرهق عقله ويفرغه من أي شيء.
رغم شعور الكثيرين بالسعادة بعد انتهاء قيود وباء كورونا التي جعلتهم يعيشون في عزلة، إلا أن هناك بعض الأشخاص استمتعوا بقواعد التباعد، واعتادوا على حالة الفراغ التي جعلتهم يتمهلون ويتأملون الطبيعة والأحداث من حولهم.
لذلك، عندما ظهرت مقاهٍ مثل «غرين لاب»، لاقت إقبالاً واسعاً وتدفقاً مستمراً من الزوار طوال فترة الوباء، لأنه يوفر مساحات شخصية للتعافي أثناء تناول الشاي أو القراءة أو كتابة الشعر أو التأمل، أو مجرد التحديق في الأشجار.
 إلا أنه بعد انتهاء الوباء، أصبح الكثير من العملاء معتادين على فكرة زيارة مقهى، ودفع المال لضغط زر التوقف للعالم بأسره، والاستمتاع مع أنفسهم. 
وأوضحت صحيفة «Independent» البريطانية، أن المقهى يشجع على اتباع طقس محدد بالانفصال تماماً عن العالم الخارجي، والممارسة اليومية للرعاية الذاتية، وإفراغ العقل من المشاغل، لإيجاد السلام النفسي في عالم أعمال متزاحم.

كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©