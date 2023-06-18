شيخة الجابري تكتب: أيام في سيؤول

ترفرف القلوب هنا وهي تراقب تلك الأعلام التي تزين سماء كوريا، فينبض كل شيء باسم الإمارات وشارقتها البهيّة، تحضر الشارقة هنا بكامل أناقتها، وثقافتها، وحيويتها ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب، ومعها يحضر أبناء الدولة المبدعون من مثقفين وأدباء وفنانين وفرق شعبية ونساء حرفيات محترفات، تتقدم هذه الكوكبة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي حضرت افتتاح المعرض مع السيدة الأولى في كوريا وبحضور دولي وكوري يثير الدهشة والإعجاب.

أتيحت الفرصة لنا للمشاركة ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، حيث صدحت أصوات أبناء الإمارات في أرجائه تحمل ثقافة وطنها وإرثه العريق وهويته التي انعكست من خلال ما قُدّم من أنشطة وفعاليات وبرنامج ثقافي وفني حافل عرّف بالإمارات وعمقها الإنساني والثقافي، وقامت هيئة الشارقة للكتاب مشكورة بترجمة عدد من المؤلفات لأدباء وكتّاب إماراتيين، كان لي الشرف أن أكون بينهم، قدّمت للأدب والتراث والثقافة الإماراتية ونالت إعجاب رواد المعرض الذين حرِصوا على اقتنائها.

هذا الحضور الإماراتي الكبير والضخم من خلال الشارقة في كوريا يؤكد أهمية الاستراتيجية الثقافية التي تعمل عليها الإمارة كعاصمة عربية للثقافة، وعالمية للكتاب، وهي الرؤية التي يؤمن بها ويعمل في إطارها وعلى تكريسها كفعلٍ حقيقيٍ وملموس وذي أثر حقيقي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسس لتاريخ ثقافي حافل ومستدام ينطلق من إيمان عميق بأن الثقافة تبني الجسور بين الشعوب، وتُلغي الحواجز التي صنعتها الخلافات والصراعات حيث الثقافة في إطارها العام، وعمقها الخاص بكل شعب أو وطن تستطيع تشييد علاقات إنسانية وتعاونية ومعرفية تؤسس لعلاقات تمتد لأعوام وأجيال عديدة، ومن هنا كان اهتمام سموه وحرصه الشديد على أن تكون ثقافة الإمارات حاضرة في العالم تحملها الشارقة لتشييد البناء الحقيقي والمستدام للعلاقات الثقافية بين الشعوب.

إن الدبلوماسية الثقافية كإحدى أهم أذرع القوة الناعمة حين تُبنى على إيمان راسخ بأهميتها، وتحقق ما رُسم لها من نتائج متوقعة، ورغم كلفتها العالية، يظهر أثرها التراكمي مع مرور الوقت، فالذي شاهد ذاك الإعجاب والرغبة في التعرف على الإمارات من قبل المثقفين وجيل الشباب من الكوريين، وحرصهم على حضور الندوات المشتركة بيننا وبينهم للاقتراب أكثر من ثقافتنا، وتلك التقاطعات والمشتركات بين الثقافتين الإماراتية والكورية، سيلمس إلى أي حد يمكن للثقافة أن تُعرّف بالدول وتشيد جسوراً من العلاقات الإنسانية العميقة، تلك التي تقوم على الفعل الثقافي وحده.. شكراً للشارقة على أن أتاحت لنا فرصة المشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير.