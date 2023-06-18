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انطلاق «دولي الرباط للفيلم الكوميدي»

ملصث مهرجان الرباط الدولي للفيلم الكوميدي
18 يونيو 2023 20:28

محمد نجيم (الرباط)
انطلقت، أمس السبت، في عاصمة المملكة المغربية الرباط، الدورة الرابعة لمهرجان الرباط الدولي للفيلم الكوميدي بمشاركة مصر، السعودية، الأردن، كرواتيا، لبنان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، كندا، بلجيكا، سنغافورة، سويسرا، اليونان، أوكرانيا، والمغرب.
في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، تتنافس أفلام: «90 يوم» لخالد الحربي (المملكة العربية السعودية)، «يوميات بولينا ب.» لنيفن هتريك (كرواتيا)، «ع مفرق طريق» للارا سابا (لبنان)، «تنشر أو تهلك» لديفيد ليبان (الولايات المتحدة الأميركية)، «الشطاح» للطفي آيت جاوي (المغرب)، «ماريا تحلم» للوريان إيسكافر ويفونيك مولر (فرنسا).
وعن مسابقة الأفلام القصيرة، تتنافس للفوز بجوائز المهرجان أفلام عدة منها: «المعجزة الصغيرة» لغزافيي دسكوف (بلجيكا)، «لعبة» لأليسيا مندانيسي (الولايات المتحدة الأميركية)، «لم تمطر أبداً في اليوم الوطني» لليون شيو (سنغافورة)، «السينما رائعة» لديفيد فرناندي (إسبانيا)، «غرفة الملابس» لماكس بوليزي (إيطاليا)، «عرنوس» «لسامر البطيخي (الأردن)، «رجل يدخل مخبزة» لمارين ليك (هولندا)، «لو بومبون» لدافيد هوريغ (فرنسا)، «هل تتكلم؟» لأيتون دي كيتانا (إسبانيا)، «فاتح الفاتح» لأنور ياجيز (فرنسا)، «سيكوباتيي الطبقة الوسطى» لألفارو هيريرو وهكتور أمادو (إسبانيا)، «رواية» لإلجا بومير (سويسرا)، «تزيتزيبونغو» لبافيوس سيفاكيس (اليونان)، «ويرلبول 3933» لخوصي لوي سانطوس (إسبانيا)، «صارخ» (15 د) لفيكتور سيسكا (فرنسا)، «متجر الزاوية» لأليساندر ليونيدوفيتش أونوفريف (أوكرانيا)، «الثريا» لكريم محمد عمارة (مصر).

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